Arrivano dalla Baia di Monterey, in California, le incredibili immagini di un’orca protagonista di un comportamento quantomeno inusuale tra questi grossi cetacei.

Davanti ad alcuni turisti rimasti esterrefatti, l’orca ha iniziato a saltare fuori e dentro l’acqua giocando a far rimbalzare un uccello sul suo naso, a mo’ di pallone da calcio, ripetendo l’azione più volte, senza mangiare il volatile.

Con ogni probabilità, una situazione del genere, assolutamente rara, è da collegare al fatto che le orche amano giocare, anche per cementare l’unità del gruppo. L’orca in questione, non a caso, faceva parte di un gruppo di sei cetacei.

Di sicuro, le eccezionali immagini hanno fatto la gioia dei turisti in gita nella baia californiana.

Video tratto da: IPA / Caters