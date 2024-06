Anche se la maggior parte degli esperti sconsiglia di congelarli, i salumi possono essere conservati in freezer, a patto di seguire alcune regole fondamentali per evitare che possano ossidarsi e che i loro grassi diventino rancidi.

Se abbiamo approfittato di offerte irresistibili per fare scorta, però, possiamo evitare sprechi riponendoli in freezer in modo corretto. Vediamo come fare.

Le regole d’oro

Per prima cosa, se proprio dobbiamo congelare prosciutto cotto, crudo ed altri salumi ed insaccati, assicuriamoci che siano prodotti di alta qualità, possibilmente ottenuti da materie prime certificate, provenienti da filiere controllate e lavorati nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

In questi casi, meglio non fidarsi di piccoli produttori “casalinghi”, in modo da scongiurare il rischio che il congelamento di prodotti non adeguatamente preparati riservi delle spiacevoli sorprese.

Per evitare il contatto con il ghiaccio, utilizzare solo gli appositi sacchetti-gelo, sia per conservare in freezer dei tranci, sia per salumi già affettati, sigillarli facendo fuoriuscire l’aria e segnare sempre sulle loro etichette la data di congelamento.

Nel congelatore, si conservano meglio i prodotti confezionati sottovuoto e che contengono una bassa percentuale di sale e, prima di riporli nei sacchetti, vanno eliminate il più possibile tutte le parti grasse.

In ogni caso, mai mettere il prosciutto nel vano lasciandolo semplicemente avvolto nella carta del salumiere.

Conservazione in frigo

Se acquistassimo di volta in volta solo il giusto quantitativo di salumi che intendiamo consumare, potremmo comunque non avere la possibilità di mangiarli immediatamente dopo essere rientrati dalla spesa.

Sia il prosciutto confezionato sotto vuoto che quello del banco salumeria vanno conservati nella parte più bassa del frigorifero, che essendo meno fretta non permetterà alle carni di indurirsi e di perdere il loro caratteristico profumo.

Per mantenere inalterati morbidezza ed aromi, può essere utile avvolgere le fette nella pellicola trasparente per alimenti o nella carta stagnola, che faranno da barriera verso gli odori di altri alimenti presenti nel frigo.

Suggerimenti anti spreco

Se abbiamo esagerato con le quantità acquistate, possiamo anche utilizzare l’eccedenza di prosciutto, salame ed affini in piatti svuota-frigo, come torte salate, sughi per la pasta, involtini o squisite mousse da servire con grissini o pane tostato durante un aperitivo.

Per preparare delle sfiziose creme a base di salumi, si possono frullare prosciutto crudo con mascarpone o formaggio spalmabile ed un goccio di brandy per profumare.

Oppure anche cotto o mortadella con della ricotta vaccina setacciata, aggiungendo poi della granella di pistacchio per dare un tocco in più di sapore ed una piacevole nota di croccante.