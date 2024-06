Avrete sicuramente visto qualche volta, tra i prodotti del banco dei surgelati, dei risotti precotti e già conditi, come quello ai funghi o la tipica paella spagnola.

Di solito, per gustare questi piatti pronti di preparazione industriale, basta scaldarli ripassandoli in padella o in forno microonde per pochi minuti, senza averli prima scongelati.

Ma congelare il riso a casa è un operazione fattibile? Vediamo come fare.

In freezer da crudo

I produttori di riso confermano che, soprattutto in estate, per conservare intatto il prodotto lo si può congelare da crudo.

Essendo i suoi chicchi delle vere e proprie “spugne” che non amano l’umidità, un ambiente freddo e secco come quello del congelatore ha le caratteristiche adatte a mantenere inalterate le loro proprietà.

L’ideale è distribuire il riso in un unico strato sopra una placca o un vassoio ricoperti di carta da forno e metterlo direttamente in freezer in questo modo.

Una volta congelato, possiamo versare i suoi chicchi in un sacchetto-gelo o in un contenitore a chiusura ermetica e conservarli per qualche mese.

Questo sistema scongiura anche il rischio di infestazione da tarme e tignole nella dispensa.

In freezer da cotto

Se ci avanzano porzioni di risotto, riso bollito o pilaf, ricordiamoci che possiamo preparare degli ottimi piatti di riciclo del giorno dopo, come riso al salto, timballi, arancini, supplì e via dicendo.

Se non abbiamo tempo, però, possiamo optare per congelare gli avanzi cotti, anche se potrebbero perdere gran parte del loro sapore.

Anche in questo caso, mai congelare il riso appallottolato: meglio sgranarlo con cura e disporlo su un vassoio in un solo strato uniforme, appiattito quanto più possibile.

Lasciarlo in congelatore almeno una mezz’ora e poi riporlo in uno o più sacchetti-gelo, creando delle monoporzioni da consumare all’occorrenza. Si conserva per circa un mese.

Come riscaldare il riso congelato

Il segreto per scaldare al meglio il riso cotto congelato è quello di inserire la quantità desiderata, da misurare in tazze, in una ciotola adatta al microonde, aggiungendo circa un cucchiaino d’acqua per ogni tazza di riso.

Coprire poi con un coperchio o della pellicola apposita e scaldare per uno o due minuti, a seconda della potenza massima del proprio forno. Se si imposta il valore di 600 W, occorreranno circa 3 minuti.

Rimuovendo il coperchio, si deve vedere fuoriuscire del vapore, che è il segnale che il riso si è scaldato a dovere ed è tornato morbido.

In caso non se ne sia formato, rimettere la ciotola nel microonde e scaldarlo ad intervalli di 30 secondi, finchè non otterremo il risultato ottimale.