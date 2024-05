Questo nome deriva dall’ebraico “Deborah” e non è raro trovarlo anche da noi scritto con la H finale come nella versione nativa, esattamente come succede in Francia e nei paesi di lingua anglosassone.

È poi passato in greco ed in latino come “Debbora”. Il suo significato, al contrario di altri nomi, non si presta ad interpretazioni, e tutti concordano sul fatto che voglia dire “ape”.

La fortuna di Debora in Italia è iniziata solo nel XX secolo ed è coincisa con l’avvento di cinema e televisione: la notorietà di diverse attrici americane del grande e piccolo schermo e delle protagoniste di alcune telenovele ha infatti contribuito alla diffusione di questo nome nel nostro Paese.

Nel nuovo Millennio, però, la sua popolarità ha subito un crollo verticale, tanto che nel 2019, ad esempio, sono state chiamate così solo 38 bambine italiane.

Quando è l’onomastico

Non essendoci sante o beate che portano questo nome, l’onomastico di Debora viene di solito festeggiato l’1 novembre, giorno di Ognissanti.

La figura biblica più significativa ad essere menzionata in questo modo era una profetessa che, unica donna tra gli uomini, esercitò per 40 anni il ruolo di giudice di Israele.

Personalità di Debora

Chi porta questo nome ha un’indole affabile e generosa e cerca sempre di andare d’accordo con tutti. Sincerità e schiettezza in lei sono innate e ciò la porta ad essere molto fedele e a detestare profondamente le menzogne e chi le usa come arma.

Non ha difficoltà a dialogare con il prossimo, è compassionevole e possiede una buona capacità di ascolto.

Debora non è mai pienamente soddisfatta e le sue ambizioni la portano a cercare costantemente di migliorare se stessa e le sue condizioni di vita. Agli occhi degli altri, di lei spiccano sensibilità, fascino magnetico ed una buona dose di femminilità.

Non difetta in coraggio e determinazione e lotta sempre senza risparmiarsi per raggiungere i suoi obiettivi. Il suo lato oscuro è rappresentato da una certa volubilità e dalla tendenza ad imbronciarsi per un nonnulla: umorismo ed autoironia non sono il suo forte.

Che lavoro farà Debora

Raggiungere il successo lavorativo è per lei assolutamente necessario e si impegnerà al massimo soprattutto nel mondo degli affari o in professioni che la possano portare spesso in viaggio.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Debora è il Capricorno, amorevole ma anche testardo e bisognoso di attenzioni.

Il colore portafortuna è l’arancione, portatore di calore ed ottimismo. La pietra talismano è il berillo, portatore di equilibrio mentale e fisico, mentre il metallo è il mercurio.

Il numero fortunato è il 3, simbolo di socievolezza e sensibilità. L’animale totem è la tigre.