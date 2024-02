Giuseppe è un nome maschile amatissimo nel nostro Paese. Di origini ebraiche, è estremamente diffuso nelle Sacre Scritture sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento (come noto, Giuseppe era marito di Maria nonché padre putativo di Gesù).

Quando si festeggia l’onomastico

La Chiesa ricorda tantissimi Santi chiamati Giuseppe. Tuttavia, il giorno in cui chi porta questo nome viene celebrato è il 19 marzo, proprio in onore dello sposo della Madonna.

Origini ed etimologia

Il nome deriva dal verbo ebraico “yasaph”, che ha significato di accrescere, aumentare. Significato del nome Giuseppe vuol dire “egli aggiungerà”, un buon augurio per l’arrivo della prole. Secondo alcune fonti però potrebbe anche voler dire “colui che crescerà” o “aumento del Signore”.

Personalità di Giuseppe

Giuseppe è senza ombra di dubbio un uomo di altri tempi. Ha solidi principi morali ed è dotato di una buona dose di coraggio, pregio che lo aiuta a superare ogni ostacolo e difficoltà che gli si presenta davanti. È fedele tanto in amore quanto nell’amicizia e raramente arriva ad infrangere una regola.

Giuseppe non si fida nell’immediato degli altri, ha bisogno di tempo per aprirsi intimamente a chi non conosce. Saggio e affettuoso, è di mentalità molto aperta. Una caratteristica che lo porta a rispettare il pensiero degli altri, anche quando è diverso dal suo. È sognatore, idealista e creativo. Ha una fervida immaginazione. Ama la serenità e la tranquillità ed evita il più possibile di litigare o discutere.

La sua capacità di adattamento lo spinge a trovare in ogni situazione il compromesso migliore. Non ama restare fermo: per carattere, ha bisogno di sentirsi continuamente impegnato, sia fisicamente che mentalmente. È l’amore a dargli lo sprone per affrontare gli ostacoli: se ha la percezione di essere amato trova la grinta per rialzarsi da qualsiasi caduta. Va detto che dietro l’aria ottimista e fiduciosa si nasconde uno spirito fragile. Giuseppe ripudia i rancori ed esita ad andare allo scontro.

Che lavoro farà Giuseppe

Il suo spirito creativo potrebbe spingerlo con successo verso il campo del fai da te e dell’artigianato. Non solo: la ricerca costante di sicurezza potrebbe anche farlo realizzare in professione differenti, come quelle legate al mondo della finanza.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice al nome è il Cancro. Per essere felice, Giuseppe ha bisogno di sicurezza emotiva. È generoso, non si tira indietro quando c’è da aiutare chi è in difficoltà. Emotivamente ha il bisogno costante di sentirsi accettato. Quando si arrabbia prende le distanze e si richiude in sé. Per lasciarsi andare richiede calma e tenerezza. Per evitare di soffrire, se sente odore di bruciato tende ad allontanarsi da tutto e da tutti. Proprio come il Cancro, è premuroso e protettivo.

Il colore associato al nome è il rosso, simboleggiante trionfo e passione. La pietra amuleto è il rubino, che rappresenta l’ardore e il coraggio. Il numero portafortuna è l’1, che ben esprime l’intraprendenza e la capacità decisionale. Il metallo è il ferro. L’animale totem è l’aquila.