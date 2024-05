La proposta di matrimonio è un disastro

Talvolta per trasformare un magnifico momento romantico in un disastro basta pochissimo: è quanto ha scoperto un ragazzo che voleva chieder la mano alla sua compagna nello splendido scenario del parco dello Yosemite, in California.

Il tragicomico momento è stato ripreso da un altro escursionista che, mentre filmava la sua fidanzata, ha assistito sullo sfondo alla proposta di matrimonio dell’uomo che è stato sgambettato da un altro escursionista proprio mentre s’inginocchiava per mostrare l’anello alla sua amata.

Il risultato? Un clamoroso ruzzolone di diversi metri sul pendio, per un video che ha raccolto oltre sei milioni di visualizzazioni.

Dal canto suo, lo ‘sgambettatore’ ha provato a inseguire la sua ‘vittima’ per aiutarlo, tra il mix di sconcerto e ilarità generale, in primis dell’aspirante sposa.

PS: speriamo che almeno l’anello si sia salvato…

Video tratto da: IPA / ArkMedia