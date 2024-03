Lo squalo capovolge il kayak: panico tra le onde

Momenti di paura per un pescatore, il cui kayak è stato improvvisamente capovolto da uno squalo.

Ben Chancey, questo il nome dell’uomo, stava pescando sul suo kayak ed aveva afferrato una grossa cernia: improvvisamente, sul pesce s’è avventato uno squalo toro di oltre due metri, che ha addentato la cernia e l’ha trascinata via.

Lo strattone è stato così forte che Ben ha perso l’equilibrio, il kayak s’è capovolto e il pescatore è finito in acqua. Per evitare di far la fine della cernia, Ben ha nuotato velocemente verso una barca vicina, facendosi trarre a bordo.

Non domo, nonostante l’esperienza da brividi, Ben ha recuperato il kayak, è tornato in acqua sull’imbarcazione e ha completato imperterrito la cattura della cernia e dello squalo!

Video tratto da: IPA / Ben Chancey via ViralHog