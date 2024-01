Lo squalo bianco attacca: la difesa del pescatore è incredibile

C’è voluto tutto il coraggio di questo pescatore per difendersi dagli improvvisi attacchi di un grande squalo bianco.

Dai dentici allo squalo

Joe Petrovich, questo il nome dell’uomo, stava pescando insieme ad alcuni suoi amici al largo della costa di Perth, in Australia: ad un certo punto s’è tuffato in acqua allontanandosi di circa 300 metri dalla barca per inseguire un banco di dentici.

L’assedio dello squalo

Proprio in quel momento s’è avvicinato un grande squalo bianco, lungo quattro metri e mezzo e pesante circa 400 kg, evidentemente con intenzioni tutt’altro che amichevoli, cercando più volte di mordere Joe, che s’è difeso strenuamente con il suo arpione.

Dopo nove minuti di ‘assedio’ e diversi attacchi infruttuosi, lo squalo ha desistito negli attacchi e Joe è potuto tornare sano e salvo sulla barca.

Video tratto da: IPA / CatersNews