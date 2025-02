La cattura dell'enorme squalo bianco: le dimensioni sono incredibili

Incredibile cattura nelle acque dell’Oceano Atlantico: una barca di OCEARCH ha catturato un enorme squalo bianco, battezzato Contender, di 4.2 metri di lunghezza e 750 kg, il più grande mai documentato nella zona nord dell’Atlantico.

Lo squalo bianco col GPS

Prima di rimetterlo in libertà, su Contender è stato piazzato un localizzatore GPS che ne permette di studiare i movimenti in tutto l’Oceano per i prossimi cinque anni, capirne meglio abitudini e caratteristiche e aiutare a preservarne la specie, fondamentale per gli equilibri dell’ecosistema marino.

Sul sito di OCEARCH è possibile seguire tutti i suoi movimenti: intanto, dal momento della cattura avvenuta il 17 gennaio, Contender ha già percorso più di 270 chilometri nelle acque di fronte alle coste della Florida e Georgia.

Registrate le notevoli dimensioni di Contender, bisogna peraltro sottolineare come solitamente siano però le femmine gli squali bianchi più grandi: famoso il caso di Deep Blue, uno squalo bianco femmina di quasi 7 metri.

Cosa è OCEARCH

Ricordiamo che OCEARCH è un’associazione no-profit il cui scopo è compiere ricerche sui giganti degli oceani per aiutare gli scienziati a raccogliere dati non ancora disponibili, con l’obbiettivo finale di favorire la preservazione dell’ecosistema oceanico.

Video tratto da: OCEARCH