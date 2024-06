Lumaca mela e uova rosa: perché son pericolose e vietate in Europa

La lumaca mela, nota anche come Pomacea canaliculata, è una particolare specie di lumaca d’acqua dolce originaria del Sud America. Il nome “lumaca mela” è dovuto al fatto che la forma della sua conchiglia ricorda vagamente il frutto.

È una specie invasiva in molte regioni in cui è stata introdotta ed è in grado di riprodursi velocemente e causare danni seri agli ecosistemi acquatici e all’agricoltura.

Le uova rosa di lumaca mela sono vietate in Europa

Così come le sue larve, questa specie di lumaca non ha predatori naturali. Ciò la rende un parassita estremamente dannoso soprattutto per la sua voracità e resistenza.

La lumaca mela produce delle caratteristiche uova di colore rosa, che sono deposte in grandi quantità. Le uova sono resistenti alla siccità e ciò le rende in grado di sopravvivere anche in condizioni avverse e di diffondersi rapidamente.

Anche se, almeno all’apparenza, le uova rosa di lumaca mela possono apparire innocue, sono in realtà molto pericolose e, proprio per questo, vietate in tutta Europa. La legislazione dell’Unione Europea le classifica, infatti, come un organismo nocivo soggetto a quarantena, conformemente alla direttiva 2012/697/UE.

Cosa fare in caso di avvistamento in Italia

Bisogna fare molta attenzione a questo mostro alieno: chi dovesse avvistare la lumaca mela o le sue uova rosa, come riportato da ‘SkyTg24’, deve comunicare immediatamente la sua presenza al Servizio Fitosanitario Nazionale o Regionale.