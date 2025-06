Mangia la pizza quando arriva l'orso goloso

Conosciamo tutti la classica raccomandazione di ‘non dare da mangiare agli animali’ presente un po’ ovunque, dagli zoo ai parchi naturali fino alle zone boschive? Ecco, lo spiegate voi all’orso goloso di pizza?

Arrivano dall’Ontario, in Canada, le immagini di un uomo che mentre mangiava la pizza in auto, ha visto il mezzo affiancato da un orso.

Quasi per scherzare, il viaggiatore ha mostrato la fetta di pizza al marsupiale che non s’è fatto ripetere l’invito due volte, s’è avvicinato e saltando sulla portiera ha strappato la pizza dalle mani dell’audace amante degli animali, che per poco insieme alla pizza non s’è visto addentare la mano! Non a caso, un compagno di viaggio del ragazzo gli ha esclamato un eloquente: “Vuoi vivere pericolosamente, eh?”

Video tratto da: IPA / CatersNews