Marisa Laurito è un’artista che ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo, a dispetto del passare dei decenni. Se è vero che gli anni ’80 hanno segnato l’apice del suo successo, soprattutto al fianco dell’amico Renzo Arbore, Laurito resta uno di quei personaggi perfettamente riconoscibili dal punto di vista televisivo e cinematografico.

Una vita privata lontana dai riflettori

Marisa Laurito è conosciuta per la sua carriera artistica, ma anche per la sua vivace personalità. Nonostante la notorietà, è sempre stata discreta riguardo alla sua vita privata, preferendo mantenere una netta separazione tra la sua sfera personale e quella professionale.

Molte informazioni le si devono all’uscita nel 2021 dell’autobiografia Una vita scapricciata, dove Laurito si racconta dagli esordi con De Filippo alle nozze durate solo tre mesi con l’ex calciatore Cordova.

Marisa Laurito non ha figli e racconta di aver avuto relazioni importanti, pur sottolineando di non aver mai sentito la necessità di conformarsi a modelli tradizionali di vita familiare. Se gli amori di Marisa Laurito non ha dato i risultati attesi dalla protagonista, la convivenza con un ex imprenditore bresciano funziona benissimo dal 2002. “È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria”, il racconto di Marisa Laurito dell’uomo conosciuto in un bar grazie all’amico Renzo Arbore. “Conobbi Renzo grazie a Luciano De Crescenzo. In quel periodo io ero primadonna al Bagaglino e approdare a Quelli della notte, in una banda di sciamannati, per me fu un tuffo nel buio: era tutto un gioco in cui i primi a divertirsi, prima ancora del pubblico, eravamo noi”, le parole di Laurito. L’amicizia tra Marisa e Renzo dura ancora oggi più forte che mai.

Un altro legame importante per Marisa Laurito è quello con la propria città natale, Napoli. Un amore viscerale in grado di influenzare profondamente la sua carriera e il suo stile artistico.

Marisa Laurito: l’arte di re-inventarsi

L’attrice, cabarettista e conduttrice Marisa Laurito nasce a Napoli il 19 aprile 1951. Si avvicina al mondo della recitazione fin da giovanissima, entrando a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Dal suo maestro cerca di carpire ogni più piccolo segreto. Debutta con lui nel 1969 in Le bugie con le gambe lunghe, per poi firmare il primo contratto il giorno del suo 21esimo compleanno, che all’epoca determinava la maggiore età. In seguito entra a far parte del gruppo I Cabarinieri, inaugurando il 15 dicembre 1972 il Teatro cabaret Sancarluccio di Napoli. Nella seconda metà degli anni ’70 prende parte come comparsa a molte trasposizioni televisive delle opere di De Filippo trasmesse dalla Rai.

In totale recita in una ventina di film. Il debutto al cinema arriva nel 1976, prima in piccole parti, come in Pari e dispari con Bud Spencer e Terence Hill, poi con ruoli più incisivi, come in I guappi non si toccano del 1979, con Pino Mauro e Richard Harrison, oppure in La pagella del 1980 con Marc Porel. In quest’ultima pellicola Marisa Laurito interpreta la moglie del protagonista Mario Trevi. Negli anni ’80 acquisisce molta popolarità lavorando a fianco di Renzo Abore in Quelli della notte e con Raffaella Carrà nello show di prima serata Buonasera Raffaella, andato in onda tra il 1985 e il 1986. Come conduttrice riscuote un buon successo alla guida di trasmissioni come Marisa la nuit del 1987 e nell’edizione ’88/’89 di Domenica In, diretta da Gianni Boncompagni. In quell’occasione canta la sigla Ma le donne, brano che contribuisce ad aumentare la sua popolarità tra il pubblico. Proprio come cantante partecipa al Festival di Sanremo 1989 con la canzone Il babà è una cosa seria. Le sue esibizioni sul palco dell’Ariston sono ricordate anche per i suoi abiti da sera piuttosto voluminosi e appariscenti. Sono gli anni del maggior successo, culminato con la vittoria del Telegatto nel 1989 come personaggio televisivo femminile dell’anno.

Nei primi anni ’90 alterna nuovamente con buon riscontro di pubblico l’attività di attrice e quella di conduttrice. Passata su Canale 5, conduce Paperissima al fianco di Ezio Greggio. Il successivo ritorno in Rai è accompagnato da alcuni programmi non fortunatissimi in quanto ad ascolti, come Caro bebè del 1995 in collaborazione coi Trettré. Nel 1997 torna a recitare, facendo parte del cast della seconda stagione della fiction Dio vede e provvede, con Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti e Nadia Rinaldi.

Negli anni 2000 si dedica prevalentemente al teatro, tralasciando l’attività televisiva. Tra il 2006 e il 2009 porta in scena Menopause the Musical, per la regia di Manuela Metri. Tra il 2009 e il 2010 interpreta il ruolo di Consolazione nella commedia Aggiungi un posto a tavola.

Nella stagione 2013-2014 torna in tv come una delle conduttrici del programma I fatti vostri di Rai2, nel quale si occupa della rubrica di cucina. Nell’autunno del 2014 è una delle concorrenti di Ballando con le stelle, dove viene eliminata nella prima puntata. Nel 2020 viene scelta come direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli. Nel febbraio del 2023 è protagonista, in sostituzione di Orietta Berti, della seconda edizione del programma Quelle brave ragazze, al fianco di Mara Maionchi e Sandra Milo. L’anno successivo è giudice della terza edizione di Celebrity Chef, programma al quale aveva già partecipato come concorrente nella prima edizione. Dal 2022 prende parte alla fiction Mina Settembre, dove Marisa Laurito interpreta ruolo di Rosa, la zia di Mina.