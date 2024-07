D’estate fra un bagno in mare e l’altro piò capitare di imbattersi in “temibili” creature marine: gli incontri con meduse, ricci di mare e tracine possono trasformare una piacevole giornata a mollo in una brutta esperienza.

Ecco, quindi, che conoscere i rischi e sapere come comportarsi in caso di “scontro” diventa fondamentale per gestire al meglio la situazione.

Le meduse

Sebbene siano affascinanti, a causa dei loro tentacoli urticanti le meduse possono causare dolore e irritazione. Se venite a contatto con una medusa:

uscite immediatamente dall’acqua;

immediatamente dall’acqua; non grattate o sfregate la zona colpita al fine di non diffondere ulteriormente le tossine;

sciacquate la parte colpita con acqua salata per rimuovere eventuali residui di tentacoli;

la parte colpita con acqua salata per rimuovere eventuali residui di tentacoli; contrariamente a quanto si pensa, non utilizzate ammoniaca, urina, alcool o aceto sulla zona colpita;

utilizzate ammoniaca, urina, alcool o aceto sulla zona colpita; sì al bicarbonato, può essere utilizzato per disinfettare le lesioni;

se si manifestano sintomi come pallore, sudorazione e svenimenti, recatevi quanto prima al pronto soccorso.

Ricci di mare

Comuni nei fondali rocciosi, coi loro aculei i ricci di mare possono causare ferite dolorose. Se venite punti:

pulire e disinfettare subito la ferita per evitare infezioni;

e disinfettare subito la ferita per evitare infezioni; utilizzate una pinzetta o un ago sterilizzato per rimuovere con cautela tutte le spine conficcate nella pelle;

o un ago sterilizzato per rimuovere con cautela tutte le spine conficcate nella pelle; la formazione di granulomi sottopelle è una complicazione che può insorgere se le spine non vengono rimosse correttamente; in questo caso recatevi il prima possibile in ospedale.

Tracine

Tra i pesci pericolosi presenti nel Mar Mediterraneo la tracina è senza dubbio uno dei più temuti. La puntura di questo pesce, che vive nei fondali sabbiosi, può provocare gonfiore e dolore intenso, e in rari casi anche la perdita dei sensi. In caso di puntura agite così:

immergete la zona colpita in acqua molto calda per almeno un’ora per alleviare il dolore (la tossina della tracina si degrada per mezzo del calore);

per almeno un’ora per alleviare il dolore (la tossina della tracina si degrada per mezzo del calore); disinfettate la ferita con acqua ossigenata;

la ferita con acqua ossigenata; se appaiono sintomi come difficoltà di movimento, tachicardia, nausea o dispnea cercate quanto prima assistenza medica.

Consigli utili