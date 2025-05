Milly D’Abbraccio è una nota attrice hard che ha fatto la storia della pornografia italiana, in particolare negli anni ’90. Dopo Moana, Cicciolina ed Eva Henger, è stata una delle celebri dive dell’agenzia di pornostar di Riccardo Schicchi. Un tentativo di entrare in politica, poi il ritorno all’attività che l’aveva resa famosa negli anni del boom del cinema per adulti. Cosa fa oggi Milly D’Abbraccio.

Dalla pornografia al set: gli anni di successo

Il vero nome di Milly D’Abbraccio è Emilia Cucciniello ed è nata ad Avellino il 3 novembre 1964. Figlia e nipote d’arte da parte di madre, proveniente da una famiglia di attori teatrali, è la sorella dell’attrice teatrale Mariangela D’Abbraccio. Il nonno era violinista nell’orchestra del Teatro San Carlo, la nonna pittrice e la madre regista.

Dopo aver vinto nel 1978 il concorso Miss teenager Italy, nel 1979 incide il 45 giri Superman Supergalattico con il nome di Milli Mou e inizia a lavorare in televisione nelle trasmissioni Galassia 2 di Gianni Boncompagni e Vedette con lo stesso pseudonimo. Lavora inoltre al cinema e in teatro con ruoli minori in film come Vediamoci chiaro e Intrigo d’amore. Nel 1985 partecipa alle selezioni di Miss Italia col titolo di Miss Selezione Fotografica Lazio. Qualche anno dopo avviene l’ingresso nel mondo della pornografia.

Nel 1989 entra nel gruppo di attrici pornografiche di Diva Futura, l’agenzia di pornostar fondata da Riccardo Schicchi e Ilona Staller, in arte Cicciolina, che aveva reso delle vere e proprie star Moana Pozzi, la stessa Cicciolina ed Eva Henger, la moglie di Schicchi.

A Belve Milly D’Abbraccio ha affermato che i suoi film “sono i più belli in assoluto del cinema porno italiano: sono arrivata dopo Moana, giunonica, e Cicciolina, con la coroncina in testa. Io ho rotto gli schemi”. L’attrice si è definita una “pornodiva d’attacco, moderna” e “un’attrice prestata al porno” mentre “le altre non sapevano recitare”. Una curiosità: il padre di Milly D’Abbraccio è stato “pioniere dell’universo scambista”.

La svolta politica e televisiva

Alla carriera nella pornografia, continuata fino al 2005, Milly D’Abbraccio affianca la televisione. Nel marzo 1990 partecipa come concorrente alla trasmissione televisiva Colpo Grosso, condotta da Umberto Smaila, sfidando Antonio Zequila.

Dopo aver lasciato ormai definitivamente il porno, in previsione di darsi alla politica, è ospite su Rai 2 di Gigi Marzullo durante il programma Sottovoce, dove appare in un abbigliamento completamente rivisto, molto elegante e sobrio. Nel 2008 si è infatti candidata con la lista dei Socialisti per l’allora X municipio di Roma alle amministrative, ma ha ottenuto solamente 19 voti e non è stata eletta.

Nel 2011, l’ex attrice pornografica annuncia la propria candidatura a sindaco di Monza, poi decide di ritirare la candidatura per proporsi come Prima Cittadina a Torre del Greco per poi abbandonare anche questa corsa elettorale.

La lite a X Factor con Anna Tatangelo

Nella sua lunga carriera, Milly D’Abbraccio è stata anche una produttrice musicale. Uno dei suoi talent è arrivato a X Factor nell’autunno del 2010. Martin J Cambi, nome d’arte di Martina Cambi, si è presentata ai provini ma è stata bocciata dai giudici tra i quali c’era Anna Tatangelo che commentò: “Penso che a X Factor serva qualcosa di nuovo e in te non vedo la novità. I produttori a volte hanno il difetto di pompare i talenti”.

La sua produttrice Milly, a quel punto è intervenuta, entrando in studio furiosa: “Avete bocciato la mia artista ma non è un problema, la vedrete a Sanremo 2011. Nel senso che la presenterò per i Giovani con dei brani giusti”. Tatangelo ha ribattuto: “Beh, ma fra ‘ci sarà’ e ‘la presenterò’ c’è una bella differenza eh”. A quel punto D’Abbraccio ha attaccato sul personale Anna: “Pensa a te perché tu hai avuto un uomo fortunatissimo che ti ha reso una donna fortunata. Io con te non parlo, parlo con loro. Sei l’unica del gruppo che non ha conoscenze musicali”. A quel punto Tatangelo ha chiuso la discussione con una delle frasi che l’ha resa una vera icona: “Io ho vinto Sanremo a 15 anni e non c’era Gigi D’Alessio. Quando la persona è niente l’offesa è zero”.

Che cosa fa oggi Milly D’Abbraccio

Tornando all’attualità, Milly D’Abbraccio ha affermato a Belve nel 2025 di essersi addentrata “nel mondo delle escort perché ormai il sex symbol nell’immaginario erotico degli uomini non è più la pornodiva”. L’attrice ha specificato di scegliere personalmente i suoi clienti che sono “industriali avvocati, professionisti di un certo livello”. Riguardo al costo di un incontro con la diva, in un articolo de Linkiesta del 2012 si parlava di fino a duemila euro per un paio d’ore.