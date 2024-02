Un team di ricercatori tedeschi ha scoperto che un pesce è tutt’altro che muto, anzi rischia di fare più rumore di un aereo in fase di decollo. Si tratta della Danionella cerebrum, un pesce piccolissimo e dalla dimensione di 12 millimetri che però è capace di emettere un suono fortissimo. Il pesciolino, trasparente e quasi impercettibile, usa infatti alcune caratteristiche anatomiche per emettere dei suoi che possono raggiungere i 140 decibel e che, con attenzione, possono essere ascoltati anche dall’orecchio umano. E dire “muto come un pesce”, a questo punto, non ha di certo lo stesso significato di prima.

Il pesce trasparente che parla

Potrebbe sembrare un pesce piccolo e innocuo, quasi impercettibile per le sue caratteristiche che lo rendono trasparente, ed effettivamente è così. Ma a differenza di tanti altri simili della sua specie, la Danionella cerebrum non sa mantenere i suoi segreti. Sì, perché il minuscolo pesce, grande appena 12 millimetri, sa parlare e comunica forte e chiaro con i suoi pari.

A scoprirlo sono stati gli studiosi tedeschi dell’Einstein Center for Neuroscience della Charité Universitätsmedizin di Berlino, che hanno presentato i dati di una ricerca sorprendente su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). I ricercatori, nel report “Ultrafast sound production mechanism in one of the smallest vertebrates”, hanno infatti svelato il potere di questo piccolo pesciolino che, a dispetto delle sue dimensioni, è capace di fare più rumore di un aereo.

Nato quasi per caso, per degli scienziati che passando accanto agli acquari di laboratorio dove erano contenuti tanti esemplari di Danionella cerebrum, lo studio ha permesso di provare che dal piccolo pesciolino arrivano a essere emessi suoni fino a 140 decibel.

Tradotto? È la stessa forza di un aereo in decollo, di uno sparo di pistola o di un martello pneumatico. Niente male per un pesce di queste dimensioni.

La scoperta dallo studio tedesco

Nello studio “Ultrafast sound production mechanism in one of the smallest vertebrates” pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences è stato spiegato tutto il meccanismo che ha permesso ai tedeschi di fare questa scoperta sensazionale e tutte le caratteristiche che portano la Danionella a emettere suoni così forti.

Gli scienziati, infatti, hanno cominciato a studiare i rumori emessi dal pesciolino dopo aver sentito dei ticchettii “fastidiosi” provenienti dagli acquari del loro laboratorio e hanno presto scoperto che il pesciolino utilizza la vescica natatoria per produrre suoni che, vicino al punto di emissione, raggiungono i 140 decibel.

“Le persone passavano davanti agli acquari e potevano sentire questi suoni e si chiedevano da dove venissero. Si è scoperto che provengono dai pesci stessi. Ed è straordinario, perché sono così piccoli e così rumorosi” ha spiegato Verity Cook, che ha guidato il team dell’Einstein Center for Neuroscience della Charité Universitätsmedizi di Berlino.

Muniti di microfoni e videocamere, quindi, hanno registrato i suoi che, come riferito da Cook, sono più forti se i pesci sono vicini tra di loro e si attenuano invece con la distanza. Gran parte di questo suono viene riflesso nell’acqua e quando gli esseri umani passano accanto agli acquari sentono questi impulsi come un ronzio.

Di fatto, sottolineano gli scienziati, la Danionella cerebrum è il pesce più piccolo a emettere il suono più forte in assoluto.

La comunicazione tra pesci

La vescica, utilizzata come cassa di risonanza per il pesciolino, serve alla Danionella cerebrum per emettere dei suoi che di fatto sono veri e propri messaggi per i propri simili.

Cook e il suoi team di ricercatori, infatti, ha evidenziato che nello studio sono stati utilizzati 8 esemplari di Danionella e che, osservandoli, solo tre di loro hanno emesso suoni. I tre “parlanti” sono quindi i dominatori, i leader del gruppo, mentre gli altri cinque sono rimasti in silenzio.

Non è chiaro ancora come i suoni vengano utilizzati per comunicare, ma gli scienziati hanno ipotizzato che il rumore potrebbe essere coinvolto per la comunicazione in acque torbide, oppure essere una sorta di sistema d’avvertimento aggressivo utilizzato dai maschi per tenere a distanza i rivali.