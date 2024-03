Alzi la mano chi non ha nell’armadio almeno un capo di abbigliamento nero. Considerato un vero must di eleganza, questo colore è senza dubbio uno dei più indossati di sempre. Essendo senza tinta e luminosità, viene definito “acromatico”: è infatti il risultato della sintesi sottrattiva dei vari colori dello spettro visibile.

Quando si dice: si chiude una porta, si apre un portone

Il nero rappresenta il buio, la fine e la chiusura. È il contrario assoluto del bianco, legato alla luce. Va detto che non sempre la chiusura ha una valenza negativa. Anzi, spesso i punti di non ritorno sono una preziosissima apertura verso il nuovo. Ci sono sempre due possibilità davanti a ciò che ci accade: scegliere di soffermarsi solo sui lati negativi e considerare le chiusure come delle sconfitte assolute. Oppure reagire in modo positivo cogliendo dall’esperienza vissuta insegnamenti importanti e utili per evolversi.

Il colore dell’età adulta

Il nero è il colore dell’adulto, delle consapevolezze che arrivano. Ha il “potere” di assorbire tutto, anche il passato. Non a caso la tormalina nera è una pietra consigliata per proteggersi energeticamente e per eliminare dalla propria vita ogni traccia di negatività.

Nel vuoto, nell’assenza di qualcosa o qualcuno risiede la potenzialità di creare, di generare. Quando di percepisce il nulla attorno a sé si può decidere di essere o avere qualsiasi cosa, riconoscendo a se stessi molteplici possibilità per rinascere a nuova vita.

Attraversare il nero significa perdere tutto e perdersi, ma anche concedersi l’opportunità di abbracciare il nuovo. Dietro ogni fine, dietro ogni chiusura, c’è sempre una rinascita, sta a noi scegliere come giocarci la partita con la vita.

Quando e come indossarlo

Il nero è un non-colore potente: richiama l’oscurità, la profondità e il mistero. L’armocromia lo consiglia per esprimere in modo efficace autorità, consapevolezza e sicurezza. Il nero possiede un grande potenziale per valorizzare ogni tipo di stile e outfit. Richiama eleganza, serietà, prestigio, indipendenza e formalità. Per questo è perfetto per le occasioni formali e speciali.

Il nero, ecco cosa rappresenta nelle varie culture

Come detto, questo colore simboleggia il vuoto da cui ha poi origine il tutto. Le tenebre primordiali (ovvero il caos, l’assenza di ogni cosa) sono state plasmate per generare la luce. In virtù di questa accezione profonda, il nero è considerato sacro dai popoli pagani.