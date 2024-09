Milanese doc e timbro vocale inconfondibile. Basta questa breve locuzione per rimandare subito al nome di Ornella Vanoni. La cantante ha festeggiato 90 anni il 22 settembre 2024. E lo ha fatto a suo modo, al fianco di Elodie e Ditonellapiaga, stupendo il pubblico come tante volte ha fatto in carriera.

Quella di Ornella Vanoni è una storia musicale fatta di grandi successi che sembra non voler terminare, a dispetto dell’età. Sa regalare perle e sorprese non frequenti da rintracciare in chi ha visto passare non poche primavere. Un talento e una vitalità che vengono tradotte e instradate attraverso il mezzo a lei più congeniale, quello della musica.

Ornella Vanoni torna con il singolo “Ti Voglio” e un nuovo album

In occasione del 90esimo compleanno, Ornella Vanoni ha deciso di farsi un regalo davvero speciale e, al contempo, di farlo al suo pubblico. L’artista milanese ha rispolverato Ti voglio, un suo successo datato 1977, regalando al brano una veste totalmente nuova. La preziosa collaborazione con due cantanti anagraficamente molto più giovani e apprezzate da un pubblico meno agé, ha contribuito alla riuscita del progetto. Il nuovo singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitale e vanta il prezioso supporto di Elodie e Ditonellapiaga, due cantanti che non hanno mai fatto segreto dell’ammirazione verso la Vanoni.

La produzione del singolo è stata curata da Giordano Colombo e rimane legata alle sonorità disco-pop e beat degli anni ‘70, pur portando una inevitabile ventata di freschezza.

“È uno dei miei brani preferiti di Ornella, infatti l’anno scorso era inserito nel mio tour”, ha raccontato Elodie. La cantante romana ha definito Ornella Vanoni una leggenda, sottolineando come il confronto con lei sia sempre fonte di nuovi e interessanti spunti artistici.

Ornella Vanoni non si accontenterà di questa ri-edizione del brano e ha in serbo altre sorprese. In primis l’uscita di un nuovo album intitolato Diverse, prevista per il 18 ottobre 2024. Sarà composto da nuovi arrangiamenti dei suoi brani più popolari, grazie anche al contributo di alcuni tra i migliori produttori in circolazione.

Il videomessaggio social di Ornella Vanoni per i suoi 90 anni

Durante il giorno del suo compleanno, Ornella Vanoni ha voluto mandare un videomessaggio per farsi gli auguri e salutare i suoi numerosissimi fan, capaci di abbracciare più generazioni. “Oggi io compio 90 anni e voi potete pensare che io sono triste e invece no, io mi sento come ieri quindi non è cambiato niente”, ha detto la cantante milanese.

Vanoni ha usato un mezzo moderno per anticipare l’uscita del nuovo disco che farà della modernità una delle sue componenti principali: “Io voglio ringraziare tutti, abbracciarvi tutti, tutti quelli che mi hanno seguita, che mi hanno anche amata, per quello che facevo, per le mie canzoni, per la mia voce. Adesso arriva un nuovo disco, riarrangiato, spero che vi piaccia, è moderno come si dice”. In questo messaggio di poco più di un minuto, l’artista è apparsa divertita ed entusiasta, dando una lezione importante a tutti coloro i quali pongono limiti alle proprie esistenze a casa dell’inesorabile scorrere del tempo.

La biografia e le più belle canzoni di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni è indiscutibilmente una delle cantanti italiane più apprezzate, anche al di fuori dei confini nazionali. Nata a Milano il 22 settembre 1934, la sua carriera continua da oltre sei decenni. È figlia di un industriale farmaceutico, Nino, e di Mariuccia. In giovane età studiò dalle Orsoline, prima di frequentare diversi collegi in Svizzera, Francia e Inghilterra. Prima di scoprire il suo lato artistico e creativo, Vanoni sognava di diventare una estetista.

Il destino per lei volle altro e possiamo serenamente affermare sia stata una fortuna. Con la sua voce inconfondibile ha firmato alcune tra le più belle canzoni nella storia della musica del Belpaese. In carriera ha dimostrato di saper spaziare tra diversi generi musicali, dal pop italiano al jazz, fino alla musica tradizionale e alla bossa nova brasiliana.

Il suo percorso artistico è iniziato negli anni ’50 come attrice, lavorando al prestigioso Piccolo Teatro di Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler, del quale in seguito dichiarerà di non avere apprezzato lo stile di vita, ritenendolo inadeguato ad una ragazza poco più che ventenne. Il debutto come attrice è datato 1956, in Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello.

Negli anni ’60 si è avvicinata alla musica, affermandosi rapidamente come una delle artiste più amate, grazie alla sua interpretazione. Nel 1961 incise Cercami, brano inizialmente destinato a Claudio Villa. Divenne il suo primo 45 giri di grande successo, con oltre 100.000 copie vendute. Negli anni a seguire arrivarono anche le partecipazioni al Festival di Sanremo. L’esordio nel 1965 con Abbracciami forte, che si piazzò al secondo posto. Un anno più tardi fu la volta di Io ti darò di più, che diverrà il suo più importante successo commerciale degli anni sessanta, nonostante Vanoni abbia dichiarato di non apprezzare molto il brano.

Tra le sue canoni più amate dal pubblico ricordiamo anche Senza fine, L’appuntamento e Domani è un altro giorno. Fondamentale per la sua carriera è stata la collaborazione con artisti del calibro di Gino Paoli, con cui ha avuto anche una importante relazione sentimentale, e Sergio Bardotti.

La musica di Vanoni si distingue per la sua profondità emotiva e per uno stile poetico e sofisticato nel raccontare storie.