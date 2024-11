Naike Rivelli, la carismatica e ribelle figlia di Ornella Muti, è pronta a confidarsi. L’attrice e modella è tra gli ospiti del salotto televisivo de La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai1.

Di chi è figlia Naike Rivelli: Ornella Muti e il padre misterioso

Nata il 10 ottobre 1974 a Monaco di Baviera, Naike Rivelli cresce a contatto con l’arte e la cultura grazie alla madre Ornella Muti, che la spinge verso una carriera eclettica e fuori dagli schemi. L’attrice non ha mai conosciuto l’identità del padre biologico. Naike stessa però ha sempre dichiarato che questo particolare non era molto importante per lei.

Una persona a cui è molto affezionata è Federico Facchinetti, padre dei suoi due fratelli Carolina e Andrea e secondo marito Ornella Muti.

Da giovane manifesta un grande interesse per la recitazione e le moda, ma è grazie ai social network che trova la sua vera voce. Conquista infatti un ampio pubblico grazie al suo stile provocatorio, alle opinioni forti e alla sua libertà.

Naike Rivelli è una fervente attivista per il rispetto dell’ambiente e degli animali.

Perché famosa Naike Rivelli: la carriera nello spettacolo

La carriera di Naike sul grande schermo inizia da giovanissima. A soli 16 anni debutta al cinema con il film Il viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola e appare in varie produzioni italiane e internazionali tra cui South Kensington di Carlo Vanzina, Casanova di Lasse Hallström, Open Graves di Álvaro de Armiñán e Benvenuti al Sud di Luca Miniero.

Parallelamente alla sua carriera cinematografica, sotto lo pseudonimo Nayked, si dedica anche alla musica sperimentando vari generi musicali.

Chi è Akash Cetorelli, il figlio di Naike Rivelli

Dopo la carriera nel cinema e nella musica Naike Rivelli diventa mamma nel 1996 di Akash, frutto di una breve relazione con l’attore Christian Cetorelli. L’attrice ha sempre affermato che il figlio è il suo punto fermo nella vita. Al contrario della madre e della nonna Akash Cetorelli è un uomo molto riservato e i suoi profili social sono privati. Le uniche informazioni che si hanno su Akash arrivano da Naike. Tra i punti che hanno in comune queste tre generazioni però c’è il cinema.

La menopausa precoce e l’uso di cannabis terapeutica

Sui suoi canali social, l’attrice ha reso pubblica la sua lotta contro la menopausa precoce. Una condizione che le rende la vita un incubo. Naike a cuore aperto con il suo pubblico ha affermato di perdere peso molto velocemente a causa delle caldane.

In particolare Naike ha affermato che nessuna cura a base di ormoni o estrogeni ha alleviato la sua condizione di disagio. Anzi, l’attrice ha detto di trovare sollievo solo grazie al Bedrocan, ovvero la cannabis medicinale.

A tal proposito, da tempo sia Naike che Ornella Muti stanno portando avanti una campagna informativa. La loro campagna non vuole sponsorizzare l’uso di droghe, ma l’uso controllato da parte dei medici per il trattamento di alcune patologie.