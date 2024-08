Uno straordinario colpo di fortuna quello avuto da una pensionata di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo: è riuscita a trasformare un gratta e vinci da 20 euro in una vincita milionaria. La donna, incredula, ha scoperto di aver incassato ben 5 milioni di euro

Pensionata di San Pellegrino vince 5 milioni al Gratta e Vinci

La vincita è avvenuta in una tabaccheria situata in viale Papa Giovanni XXIII a San Pellegrino Terme, un piccolo comune in provincia di Bergamo. La fortunata protagonista è una pensionata, cliente abituale del negozio, che una sera come tante ha deciso di tentare la fortuna acquistando un gratta e vinci da 20 euro della serie “100X”.

Una volta tornata a casa, ha grattato il biglietto e ha scoperto di aver trovato quello vincente. Incredula, la donna ha preferito non esultare subito e tornare in tabaccheria il giorno successivo per chiedere conferma al titolare, Maurizio Vistalli.

“La signora è una cliente abituale che acquista spesso i gratta e vinci”, ha raccontato Vistalli alla stampa. “È tornata il mattino dopo con il biglietto in mano e abbiamo verificato insieme che la vincita fosse realmente quella. Ed era proprio da 5 milioni di euro”.

Solo dopo questa verifica la pensionata ha potuto iniziare a credere alla sua fortuna e a festeggiare. La vincitrice ha chiesto di mantenere l’anonimato, limitandosi a condividere la sua gioia con i familiari e le persone a lei vicine.

Quali sono le probabilità di vincita e come controllare i biglietti

Questa vicenda porta a chiederci quanto sia realmente possibile vincere a un gratta e vinci. Le probabilità di successo sono basse, sebbene il gioco continui ad attirare moltissimi partecipanti per la sua semplicità e la speranza di un guadagno rapido.

Analizzando le statistiche riportate sul sito ufficiale Gratta e Vinci, la probabilità media di ottenere un premio a questo gioco è di 1 su 3,60. Tuttavia, questa cifra include anche vincite minori, che vanno da pochi euro fino a premi di qualche migliaio. Le vincite da milioni di euro sono estremamente rare e richiedono un incredibile colpo di fortuna, come dimostra il caso della signora di San Pellegrino.

Stando ai dati riportati dal sito ufficiale del gioco, il biglietto da 20 euro acquistato dalla signora, appartenente alla serie ‘100X’, la vincita massima, di 5 milioni di euro, è presente su un biglietto ogni 10.080.000,00.

È importante che chi decide di partecipare a questo tipo di giochi conosca le probabilità e utilizzi strumenti affidabili per verificare l’eventuale vincita. Per i giocatori esiste un metodo semplice per controllare se si è in possesso di un biglietto gratta e vinci vincente: utilizzare l’applicazione ufficiale My Lotteries. L’app permette di scansionare il codice a barre presente su ogni biglietto. In pochi istanti, la funzione ‘Verifica vincite’ segnala se il biglietto acquistato ha un premio associato o meno. Questo strumento digitale è particolarmente utile per evitare errori nella verifica e per gestire in modo rapido le proprie giocate.

Se si è così fortunati da aver vinto è poi utile consultare il sito ufficiale del gioco per capire come riscuotere la vincita.