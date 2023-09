Il gratta e vinci è uno dei giochi più diffusi in Italia. Basta entrare in una tabaccheria per acquistarne uno, con la speranza di vincere ingenti somme di denaro quando ci si sente fortunati. Ma davvero è conveniente spendere soldi per tentare la sorte? Che probabilità c’è di diventare milionari con una monetine? Trasformare il sogno in realtà è quasi impossibile. La percentuale di una vincita stratosferica è minima, e dipende molto dalla tipologia di lotteria istantanea che si sceglie. Ecco quali sono i gratta e vinci con cui si vince di più.

I gratta e vinci più vincenti

Dai dati sulle vincite emerge che è vincente un biglietto su 6/7 ma la maggior parte sono somme irrisorie, di poco più alte al costo della giocata. Prima di buttare soldi in giochi, è bene prendere in considerazione il rapporto costi/benefici. Magari analizzando i dati puri e crudi, che servono a capire meglio la dimensione del gioco d’azzardo.

Dai numeri diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, risulta anche che più o meno le probabilità di vittoria sono simili tra un gratta e vinci e l’altro e non è vero che quelli dal costo più basso e con vincite massime meno alte siano più vincenti.

500 Special. Costa 5 euro. 1 biglietto ogni 8,77 è vincente premi superiori al costo della giocata. La probabilità di vincere il premio massimo di 500mila euro è 1 su 12.960.000.

. Costa 3 euro. 1 biglietto ogni 8,55 è vincente premi superiori al costo della giocata. La probabilità di vincere il premio massimo di 200mila euro è 1 su 8.160.000. Vinci in Grande. Costa 25 euro. 1 biglietto ogni 4,03 è vincente premi superiori al costo della giocata. La probabilità di vincere il premio massimo di 6 milioni di euro è 1 su 10.080.000.

Come riscuotere le vincite

In caso di vittoria, per premi fino a 500 euro basta recarsi presso un qualsiasi punto di vendita autorizzato per riscuotere la vincita. Anche per le vincite da 501 euro a 10.000 euro si deve mostrare il biglietto vincente in un qualsiasi punto vendita autorizzato. La validazione del ticket attiva una procedura di prenotazione della vincita e il conseguente pagamento secondo la modalità scelta dal vincitore, ovvero con assegno circolare presso un’Agenzia di Intesa Sanpaolo oppure attraverso bonifico bancario o postale.

Chi vince oltre 10.000 euro deve presentare il biglietto o farlo pervenire all’Ufficio Premi del concessionario “Lotterie Nazionali S.r.l. – viale del Campo Boario 56/D – 00153 Roma, che rilascerà al giocatore apposita ricevuta. In alternativa il biglietto può essere presentato presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In questo caso la Banca provvede al ritiro del biglietto, rilasciando apposita ricevuta, e al suo inoltro al concessionario che provvederà al pagamento secondo la modalità scelta dal vincitore.

I rischi della ludopatia

Anche giocare al gratta e vinci, così come il superenalotto e tutte le altre lotterie, è considerato gioco d’azzardo e può avere gravi conseguenze sul piano economico della persona e di chi le sta attorno. La ludopatia è una dipendenza comportamentale che può compromettere gravemente la qualità della vita di chi ne è affetto. Fa entrare in un ciclo in cui euforia e ricadute depressive si susseguono con l’alternarsi di piccole vincite e gravi perdite.

Si diventa ossessionati dal dover giocare e si spende molto più di quanto è nelle proprie disponibilità. Questo porta a chiedere continui prestiti alle persone vicine, mogli o mariti, parenti e amici, somme che difficilmente si riuscirà a restituire. In alcuni casi, si arriva proprio a indebitarsi andando a creare disagi alla situazione economica dell’intero nucleo familiare. Per questo motivo, anche il gratta e vinci è un gioco da fare con attenzione senza eccedere in un acquisto quotidiano.