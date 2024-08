C’è chi ama stare in hotel e chi non trova mai la struttura adatta che faccia sentire come a casa. Al di là delle preferenze personali di ogni viaggiatore, c’è una cosa che è fondamentale per tutti: la tranquillità. Quando si prenota una struttura ricettiva sono tanti i dettagli da valutare e, se non ci si è già stati, c’è sempre la possibilità che, una volta arrivati, l’alloggio non rispecchi completamente le aspettative o i requisiti dichiarati in fase di riserva. Un altro problema è poi quello della sicurezza, in vacanza è preferibile evitare rischi, soprattutto di furti o malesseri. Tra i vari trucchi, c’è quello della bottiglia sotto al letto che può sembrare assurdo ma è estremamente efficace.

Perché le hostess fanno rotolare una bottiglia sotto il letto

Tra i trucchi di viaggio, una hostess ha pubblicato su TikTok un consiglio che sta conquistando il mondo interno. Appena si arriva nella propria stanza d’hotel bisogna far rotolare una bottiglia sotto il letto. Il gesto ha due obiettivi: ha 2 obiettivi: verificare che non ci sia qualche malintenzionato nascosto e controllare che la stanza sia adeguatamente pulita.

La bottiglia, una volta lanciata, dovrebbe uscire dall’altro lato senza alcun problema. Se si fermasse o cambiasse direzione, potrebbe significare che c’è qualcosa di troppo sotto al materasso. In quel caso, è meglio chinarsi e controllare con i propri occhi che sia tutto in regola. In caso di problemi, è consigliabile chiamare immediatamente un membro del personale per ulteriori verifiche.

Non deve per forza esserci una persona nascosta, alle volte potrebbero solo essere state riposte lì sotto un paio di lenzuola extra o altri cambi, oppure qualche oggetto dimenticato dagli occupanti precedenti. In quest’ultima opzione, significa che la stanza non è stata adeguatamente pulita, per lo meno non sotto il letto. Anche se la bottiglia esce sporca è un’indicazione della presenza di polvere e batteri sul pavimento.

I trucchi per stare al sicuro in hotel e verificarne la pulizia

Se l’ambiente prenotato non è adeguato, solitamente è possibile il cambio gratuito della stanza d’hotel. In ogni caso vale sempre la pena ricontrollare la sicurezza e la pulizia della struttura in cui si deve alloggiare. Un altro trucco è inserire il cartello “non disturbare” tra la porta e il telaio. In questo modo, si può facilmente capire se qualcuno è entrato nella stanza in tua assenza, poiché il cartello cadrà o cambierà posizione.

Per la sicurezza è necessario controllare tre punti chiave: dietro le porte, le tende e gli armadi grandi. Occhio anche alle cassaforti che negli hotel non sono così sicure quanto si creda. Alcune strutture alberghiere usano sempre lo stesso codice e non lo cambiano quando l’ospite va via. Un eventuale ladro può quindi venire facilmente in possesso del numero per aprire e rubare tutto il contenuto. Ultimo trucco, ricorda che il telefono fisso in camera può rivelarsi vitale in caso di emergenza, soprattutto se il segnale del cellulare è debole o se i costi del roaming sono elevati. Verificare che il telefono sia funzionante appena arrivati e memorizzare il numero della reception può fare la differenza in situazioni critiche.