Per chi soffre di aracnofobia questo non è un periodo felice. Sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti si stanno diffondendo ragni dalle dimensioni notevoli. La loro presenza ha creato un vero e proprio allarme alimentato dalle fakenews, anche se – a dispetto della grandezza – non c’è da averne particolare paura.

In Italia, poi, i recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonista il ragno violino hanno creato non poco scompiglio. Ecco perché è importante fare un po’ di ordine e capire come tenere lontani i ragni senza mettere né loro né noi in pericolo: fra i repellenti migliori ci sono alcune piante profumate.

Invasione di ragni in arrivo: le zone a rischio

Nel sud-ovest degli States c’è stata una vera e propria invasione di tarantole. Si tratta di un avvenimento normale, che riguarda il periodo che va da agosto a ottobre e che riguarda la riproduzione della specie. Lo sanno bene gli abitanti del Texas, del Colorado e del New Mexico. Sono gli esemplari di sesso maschile che si spostano alla ricerca delle femmine. Contrariamente a quanto si possa immaginare, però, questi aracnidi sono docili e inoffensivi, normalmente sono schivi ed evitano il contatto con l’uomo. Solo se si sentono minacciati si difendono con un morso, che però è soltanto doloroso, non mortale.

Qualcosa di simile sta avvenendo anche nel Regno Unito con ragni giganti, grandi quanto topi. Si tratta dei Grandi Ragni Zattera, il loro nome scientifico è Dolomedes plantarius. Sono diffusi nelle aree umide del Sussex, del Galles e dell’East Anglia. Sono molto utili al mantenimento della biodiversità e, anche in questo caso, non sono pericolosi per l’uomo.

Ma c’è qualcosa che preoccupa anche noi italiani, la diffusione del ragno violino che, erroneamente, è stata definita un’invasione. A essere maggiormente colpito sarebbe il Piemonte, la notizia falsa si sarebbe diffusa a causa di un finto comunicato attribuito all’Asl di Novara. Il ragno violino, pur essendo dotato di un morso doloroso che può causare complicazioni ma non essere lui la causa diretta dell’eventuale decesso, non è né diffuso in modo massiccio né mortale.

I migliori repellenti naturali contro i ragni sono queste piante

Le piante sono fra i rimedi naturali contro i ragni migliori. Non li danneggiano, anzi: diffondono un profumo piacevole e fanno anche da elemento d’arredo.

Menta.

Lavanda

Eucalipto.

Alloro.

Rosmarino.

Calendula.

Crisantemo.

Basilico.

Castagno.

Oltre a tenere lontani questi insetti in maniera naturale, hanno proprietà benefiche e rilassanti da non sottovalutare. Se non si ha il pollice verde, però, si può sempre optare per gli olii essenziali aromatizzati. Ma non è finita qui, ci sono altri consigli utili da mettere in pratica.

È meglio tenere la casa pulita e ordinata: i ragni sono attratti dal disordine e dagli angoli bui. Inoltre, così facendo si eviteranno la formazione di ragnatele e la presenza di uova pronte a schiudersi.

Le porte e le finestre vanno tenute chiuse, le crepe e le fessure sui muri devono essere sigillate per evitare intrusioni dall’esterno. Inoltre esistono trappole adesive molto efficaci per catturare ogni tipo di insetto fastidioso. Si tratta di un’informazione importante perché, per tenere lontani i ragni, bisogna liberarsi anche degli insetti di cui si nutrono.

Lo stesso vale per la spazzatura, che va tenuta in un contenitore con il coperchio e buttata regolarmente. Quello che sicuramente è meglio evitare è uccidere gli aracnidi. Sono utili per la gestione naturale dei parassiti.