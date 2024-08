Negli ultimi mesi, la paura per la presenza di ragni di dimensioni insolite è cresciuta in diverse parti del mondo. Nel Regno Unito, si parla di ragni grandi come topi che stanno popolando le paludi, mentre negli Stati Uniti la cronaca parla di un’invasione di tarantole che sta spaventando gli abitanti del sud-ovest. Anche in Italia è emerso un presunto allarme legato al ragno violino, una specie temuta per la sua pericolosità, ma dietro a questa notizia si nasconde un’altra verità.

Ragni grandi come topi nel Regno Unito: è allarme

Nel Regno Unito la crescente preoccupazione riguarda una specie nota come Grande Ragno Zattera (Dolomedes plantarius). Si tratta di un animale che ha guadagnato una sinistra fama non a causa dei suoi morsi, ma delle sue misure: può diventare grande quanto un topo. Questi aracnidi possono raggiungere infatti dimensioni pari a quelle del palmo di una mano, con un’apertura delle zampe di circa 8 cm. Sebbene il loro aspetto possa incutere timore, questi ragni non sono pericolosi per l’uomo. Il loro morso è simile a quello di una puntura d’ape, quindi doloroso ma non letale.

Questi ragni, che si concentrano principalmente nelle zone umide di East Anglia, Sussex e Galles meridionale, svolgono un ruolo importante nell’ecosistema delle aree paludose e contribuiscono al mantenimento della biodiversità. La loro recente diffusione è legata agli sforzi di conservazione attuati dagli enti locali.

Nonostante ciò, la loro crescente presenza ha alimentato paure tra la popolazione, soprattutto a causa delle dimensioni imponenti e della loro abitudine di cacciare prede come pesci e girini. Tuttavia, è bene ricordare che questi ragni tendono a evitare il contatto con gli esseri umani, preferendo rimanere nelle loro riserve naturali.

Invasione di tarantole negli Stati Uniti: cosa succede

Negli Stati Uniti, l’allarme riguarda le tarantole marroni del Texas, che ogni anno, tra fine agosto e ottobre, emergono dalle loro tane per cercare un compagno. Questo fenomeno si verifica soprattutto in regioni come il Texas, il New Mexico e parti del Colorado, dove sciami di tarantole maschili attraversano il territorio in cerca di femmine. Nonostante la loro fama temibile, queste tarantole sono creature piuttosto docili e tendono a evitare il conflitto con l’uomo.

Le tarantole marroni possono raggiungere dimensioni impressionanti, paragonabili a una palla da baseball, ma rappresentano una minaccia minima per gli esseri umani. Il loro morso è doloroso, ma non pericoloso. Il vero fastidio è causato dalle setole urticanti che possono irritare la pelle e gli occhi. Questo periodo di invasione è in realtà un evento naturale e necessario per la riproduzione della specie, ma per gli aracnofobi, la visione di queste creature può facilmente trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Ragno violino in Italia: è in corso un’invasione?

In Italia, la notizia di una presunta invasione di ragni violino ha recentemente fatto il giro del web, scatenando preoccupazione soprattutto nella zona di Novara, in Piemonte. Tuttavia, si tratta di una fake news. La notizia, diffusa attraverso un falso comunicato apparentemente proveniente dall’ASL di Novara, ha allarmato la popolazione sostenendo che nelle aree di Veveri e Vignale si stessero formando colonie di ragni violino. Il comunicato, realizzato ad arte con tanto di carta intestata e firma del direttore generale, consigliava misure drastiche per prevenire i morsi di questi ragni, descritti come potenzialmente letali.

In realtà, l’ASL di Novara è intervenuta prontamente per smentire l’allerta, dichiarando che non esiste alcun pericolo reale e segnalando l’accaduto alla polizia postale. Il ragno violino, pur essendo presente in Italia e dotato di un morso doloroso che può causare complicazioni, non è né diffuso in modo massiccio né letale nella stragrande maggioranza dei casi.

La diffusione di questa fake news evidenzia come la paura possa essere facilmente sfruttata per generare panico ingiustificato tra la popolazione, inoltre le notizie diffuse in passato di alcune presunte morti dovute al suo morso hanno contribuito alla diffusione del falso mito del ragno violino.