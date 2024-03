Le piante di erbe aromatiche sono ottime da tenere in casa per due motivi: sono belle da vedere e utilissime in cucina. Molti infatti scelgono di piantarle in giardino o in balcone per arredare l’area e allo stesso tempo avere il prodotto fresco, pronti per essere usato per le ricette più varie. Ma se si ha poco spazio quali specie è meglio scegliere per farle stare insieme nello stesso vaso? Per evitare infatti che si facciano convivere tipologie che necessitano di cure differenti e che non entrino in contrasto tra loro, ci sono delle importanti cose da sapere.

Quali piante aromatiche si possono piantare insieme: le regole

Non tutte le piante aromatiche sono in grado di condividere lo stesso vaso perciò la scelta deve essere accurata. Sicuramente è importante verificare la grandezza del vaso, in maniera da garantire a ciascuna specie lo spazio necessario per svilupparsi e per vivere al meglio. Poi bisogna tenere conto delle necessità di ogni tipologia, per esempio il tipo di terreno ideale o l’acqua di cui hanno bisogno.

Se si fa convivere una pianta che ha bisogno di essere annaffiata spesso con una che preferisce terreni meno umidi, il rischio è che una delle due, o anche entrambe, appassiscano. Inoltre si consiglia di non piantare specie annuali nella stessa aiuola di quelle perenni perché il continuo reimpianto potrebbe danneggiare le radici delle seconde che restano per anni nel terreno, come la salvia. Altro dettaglio, è bene eliminare periodicamente le erbe infestanti e posizionare il vaso in ambienti riparati da vento, pioggia e grandine.

Quali piante non possono stare vicine: devi fare molta attenzione

Tra le piante che non possono stare vicine ci sono il basilico e la menta: se da un lato il primo richiede spazio, il secondo necessita di una notevole quantità di acqua. Anche la salvia e il rosmarino entrano in conflitto se le si pianta nello stesso vaso, in quanto entrambe hanno delle radici che si sviluppano in maniera copiosa e che potrebbero “soffocarsi” a vicenda.

Le combinazioni possibili di piante aromatiche

Per quanto riguarda gli accostamenti possibili delle diverse specie si deve considerare, per esempio, che il timo, il rosmarino o il basilico, amano i luoghi soleggiati quindi possono condividere lo stesso spazio, mentre il prezzemolo preferisce stare con l’erba cipollina in un ambiente con una leggera ombra parziale; l’aglio orsino e la melissa apprezzano i luoghi parzialmente ombreggiati. Tornando al timo e al rosmarino, oltre al sole, sono a loro agio in un terreno povero di nutrienti, asciutto e leggermente sabbioso. Ci sono poi le solitarie come la menta che cresce rapidamente e tende a occupare spazio a svantaggio delle piante vicine, anche angelica, levistico e assenzio non gradiscono avere dei vicini per poter espandere il loro vigoroso apparato radicale.

In sintesi le combinazioni possibili di piante aromatiche sono: