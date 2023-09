Si sa, per ogni quesito numerico c’è un’unica soluzione. Eppure, la formula 8÷2(2+2) mette letteralmente in crisi, persino la calcolatrice. Ebbene sì, il risultato di questa espressione è tutt’altro che univoco. Infatti, c’è chi sostiene che il risultato sia 16 e chi afferma che sia 1 .

Tutta “colpa” del modo in cui la formula è scritta

A mandare in confusione noi e la calcolatrice è l’ ordine secondo il quale eseguire le singole operazioni. Facciamo un passo indietro: secondo quanto insegnatoci a scuola, bisogna procedere prima con lo svolgimento delle parentesi tonde e poi con tutto il resto.

Nel caso dell’espressione incriminata il primo passaggio porta a risultato 4 . A questo punto l’espressione può essere riscritta come 8÷2×4 (dato che la mancanza di un operatore matematico fra il 2 e la parentesi tonda sottintende la presenza di una moltiplicazione).

Sempre secondo la convenzione adottata nelle scuole italiane (il sistema Pemdas, acronimo circa l’ordine di risoluzione che sta per parentesi, elevamenti a potenza, moltiplicazioni, divisioni, addizioni e sottrazioni), moltiplicazioni e divisioni nell’esecuzione delle operazioni hanno la medesima precedenza (quindi se compresenti vanno svolte nell’ordine in cui scritte , da sinistra verso destra); dunque, tornando alla “famigerata” espressione, prima occorre dividere 8 per 2 (ottenendo 4) e poi moltiplicare il numero appena ottenuto per quello derivante dalla parentesi tonda (4). Il risultato? 16 . Allora, perché si sta bisticciando?

Ecco cosa c’entra l’Italia

La motivazione per cui l’espressione divide e suscita scompiglio è racchiusa nel fatto che in altre parti del mondo l’ ordine di priorità delle operazioni varia: in Italia (e non solo) per e diviso hanno priorità identica (al pari di addizioni e sottrazioni ), tuttavia in altri luoghi della Terra si seguono regole differenti . Il sistema Pemdas (adottato dalla gran parte dei Paesi e secondo il quale, dopo aver risolto parentesi ed esponenti, le quattro operazioni fondamentali sono accoppiate e suddivise in due livelli di precedenza) è messo in discussione dal metodo Pedmas , per cui divisione e moltiplicazione hanno livelli di priorità differenti. In poche parole, prevede di svolgere prima tutte le divisionie poi, solo in seguito, le moltiplicazioni. Le convenzioni non finiscono qui: c’è anche una variante del sistema Pemdas, con regole che variano a seconda del fatto che il segno di moltiplicazione sia presente o meno. Secondo tale convenzione, quindi, 8÷2(2+2) e 8÷2×(2+2) sono due espressioni alquanto diverse: nella prima il risultato porta 1 , nella seconda invece a 16 .

Cosa sostiene la calcolatrice

A destare clamore è il fatto che il risultato varia (sempre da 1 a 16) anche inserendo l’espressione in alcune calcolatrici . In questo caso la colpa potrebbe essere della spaziatura fra numeri e operatore di divisione, o della scelta di scrivere quest’ultimo come “÷” o “/”. In ogni caso, per il sistema convenzionale italiano l’unico risultato corretto esistente è 16, qualunque altra versione è da considerarsi un errore , senza sé e senza. Per la serie, la matematica “ tricolore ” non è un’opinione.