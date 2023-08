In natura sono note quattro forze fondamentali: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole. Un team di ricercatori sarebbe però vicino all’individuazione di una quinta componente che aiuterebbe a spiegare le altre quattro. La scoperta è stata annunciata dagli scienziati del Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab). “Crediamo che potrebbe esserci un’altra forza, qualcosa di cui non siamo consapevoli adesso. È qualcosa di diverso, che chiamiamo la “quinta forza“, ha dichiarato alla BBC Graziano Venanzoni dell’Università di Liverpool, tra i principali autori della ricerca.

Gli scienziati sono vicini a scoprire la Quinta Forza della natura

La forza elettromagnetica, quella nucleare forte e quella debole sono spiegate dal modello standard della fisica delle particelle. Per quanto riguarda la gravità, la sua spiegazione non è completa e richiede la materia oscura, che costuirebbe il 27% dell’universo. Per il team di ricercatori, però, potrebbe esserci un’altra quinta forza fondamentale, che potrebbe agire su subparticelle note come muoni, che sono simili agli elettroni, ma con la particolarità di essere 200 volte più pesanti.

Quali sono le forze della natura e perché si cerca la Quinta Forza

Tramite esperimenti presso la struttura dell’acceleratore di particelle statunitense del Fermilab, è stato osservato il modo in cui i muoni si muovono in un campo magnetico. Queste subparticelle si muoverebbero come una trottola, ruotando attorno all’asse del campo magnetico, ma anche oscillando. La frequenza di tale oscillazione dovrebbe essere prevista dal modello standard della fisica, ma i risultati degli esperimenti non sembrano corrispondere a queste previsioni. Questa mancata corrispondenza potrebbe rivelare la presenza di qualche particella sconosciuta che potrebbe essere portatrice di una quinta forza.

Con un diverso tipo di esperimento, che guarda alla velocità con cui vengono prodotti muoni ed elettroni quando determinate particelle decadono, anche il lavoro svolto al Large Hadron Collider (LHC) del Cern ha prodotto risultati simili a quelli del Fermilab. La scoperta è molto interessante perché, se confermata, potrebbe spiegare perché le galassie continuano ad accelerare dopo il Big Bang o perché ruotano più rapidamente rispetto a quanto dovrebbero fare sulla base della materia contenuta. Qualunque siano i risultati, si tratterebbe della più importante scoperta della fisica degli ultimi 100 anni. La quinta forza potrebbe svelare il segreto dell’energia oscura di cui è ricco lo spazio e dare ulteriori informazioni sull’origine e il funzionamento dell’universo.