Cosimo, il significato del nome

Deriva dal nome greco “Kosmâs”, probabilmente originato dall’aggettivo “kosmos”, che fa parte di una serie di termini che indicano diverse caratteristiche dell’Universo.

Si può quindi pensare che chi porta questo nome sia una sorta di “custode dell’ordine cosmico”.

La sua fortuna in Italia si deve principalmente a San Cosma, sempre ricordato con il fratello San Damiano, il cui culto era molto caro ai bizantini.

Da Costantinopoli, il nome arrivò in Calabria, Puglia e Sicilia, per poi estendersi con le sue varianti anche al resto della penisola. In Piemonte, ad esempio, si trovano più spesso Cosmino e Cosmina, mentre in Toscana si è diffuso anche come Gusmano.

La forma Cosimo è quella più apprezzata nel nostro Paese, grazie al fatto che venne portata da diversi membri della prestigiosa dinastia fiorentina rinascimentale dei De’ Medici.

La tradizione medicea fece approdare questo nome anche in Gran Bretagna nel XVIII secolo, quando il duca Alexander Gordon volle chiamare Cosmo suo figlio, in onore della sua amicizia con Cosimo III.

Quando è l’onomastico

Sono molti i Santi e Beati che si chiamano in questo modo, ma la data più gettonata per festeggiare l’onomastico di Cosimo è il 26 settembre, quando si ricordano proprio i “Santi Medici” Cosma e Damiano, martirizzati entrambi in Siria nel 303 sotto Diocleziano.

Dedicarono la loro vita a curare gratuitamente malati e feriti e per questo motivo vennero soprannominati “Anargyroi”, in greco “senza argento”.

Secondo la tradizione, operarono diverse guarigioni miracolose, grazie alle quali molte persone si convertirono al Cristianesimo e per questo motivo vennero arrestati e condannati ad una morte atroce.

In base ad alcune fonti, furono ben quattro i tentativi di togliere loro la vita andati a vuoto: scamparono infatti alla lapidazione, alla crocefissione, all’annegamento e al fuoco di una fornace. Vennero infine decapitati a Cirro, vicino ad Antiochia.

Personalità di Cosimo

Schietto e leale, Cosimo non ha difficoltà a conquistare e mantenere la fiducia degli altri e riesce ad adattarsi tranquillamente a diversi ambienti e situazioni.

Dotato di una mente analitica e razionale, si fa sempre guidare dalla logica quando deve prendere delle decisioni ed è estremamente preciso in tutto ciò che fa.

Il suo carattere è naturalmente votato alla calma ed alla riflessione, ma sotto quest’aura di imperturbabilità ribollono una grande curiosità per tutti gli aspetti della vita ed una smisurata sete di conoscenza.

Il suo lato oscuro è rappresentato dalla ricerca quasi maniacale e spesso frustrante dell’ordine perfetto, irraggiungibile per definizione.

Che lavoro farà Cosimo

Cosimo potrà trovare soddisfazione in tutte le professioni che implicano disciplina e rigore, come la carriera militare. Oppure in ambito medico e scientifico.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Cosimo è il Leone, fiero e leale. Il colore portafortuna è il viola, misterioso e spirituale.

La pietra talismano è l’ametista, simbolo di intuizione superiore, mentre il metallo è il ferro.

Il numero fortunato è il 4, sinonimo di solidità. L’animale totem è la zebra.