È un diminutivo di Alessandra, forma femminile dell’antichissimo nome di origine greca “Aléxandros”, composto da “alexo”, che significa “difendere” o “aiutare” e dal genitivo di “aner”, “andros”, che vuole dire “uomo”.

Il significato di Sandra è, quindi, “colei che protegge o difende gli uomini“. Già presente all’epoca della Civiltà Micenea, il femminile intero Alexandra si ritrova nella mitologia ellenica come epiteto della dea Era.

Diffuso in Italia in tutte le sue forme fin dal Rinascimento, ha vissuto il suo periodo d’oro tra il ‘400 ed il ‘600.

Rimasto successivamente in ombra tra le preferenze delle famiglie italiane, è prepotentemente tornato di moda dopo gli anni ’50 del 1900, assestandosi nella top 10 dei nomi più scelti.

Nell’ultimo ventennio ha subito un nuovo declino, mentre il maschile Alessandro continua ad essere tra i primi 5 più popolari.

Quando è l’onomastico di Sandra?

La data più gettonata per festeggiare coloro che portano questo nome è il 22 aprile, giorno in cui si ricorda Santa Alessandra Martire di Nicomedia, secondo alcuni moglie di Diocleziano, secondo altri del re persiano Daziano.

Difese strenuamente i Cristiani perseguitati e, nel 303, subì la stessa sorte a loro destinata: venne brutalmente picchiata e torturata forse dall’imperatore stesso e poi decapitata insieme a tre suoi servitori, Codrato, Isacco ed Apollo.

Le condanne furono eseguite a Nicomedia in Bitinia, antica regione dell’odierna Turchia, dove Diocleziano aveva stabilito la sua residenza imperiale.

Personalità di Sandra

Dotata di carattere forte, sincero e deciso, Sandra non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, anche se il suo animo sensibile la porta a soffrire profondamente le critiche e le offese.

Alcuni possono considerarla un “maschiaccio”, ma è in realtà molto femminile e con un fascino che non passa inosservato. È ambiziosa e si impegna con grande energia per raggiungere i suoi obiettivi ed i compiti che le vengono affidati.

Affronta con innato coraggio tutte le sfide che le si pongono davanti nella vita e non esita nell’aiutare il prossimo con generosità ed abnegazione.

Si sente particolarmente gratificata quando ha l’occasione di passare del tempo con le persone care. Il suo lato oscuro è rappresentato da irritabilità e cocciutaggine, che la spingono a dispiacersi quando non viene capita e a chiudersi in se stessa per concentrarsi solo sulle mete da raggiungere.

Che lavoro farà Sandra

Preferirà professioni in campo economico-finanziario, o lavori che la possano portare spesso in viaggio. Non si sentirà mai a suo agio, invece, come regina del focolare.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Sandra è quello dei Pesci, geniali e un po’ sfuggenti.

Il colore portafortuna è il verde, sinonimo di vitalità e speranza. La pietra talismano è lo smeraldo, associato alla rinascita, mentre il metallo è l’oro.

Il numero fortunato di chi porta questo nome è il 3, simbolo di perfezione. L’animale totem è l’orso.