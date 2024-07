Rettili pericolosi trasferiti da Catania ad una struttura idonea a Benevento

Sono stati trasferiti in una struttura idonea in provincia di Benevento tre crotali o serpenti a sonagli, una vipera della Mauritania ed una tartaruga azzannatrice, tutti detenuti senza le autorizzazioni, in condizioni non idonee per la sicurezza per la salute e la pubblica incolumità.

I cinque esemplari sono stati prelevati dal personale specializzato del Raggruppamento Carabinieri Cites, con l’ausilio di un veterinario esperto, e trasportati con uno “Rescue Animal Truck” dell’Arma dei Carabinieri, nel corso di una delicata operazione che ha visto il trasferimento di questi rettili da Belpasso (CT) fino a Benevento.

Fonte: Carabinieri