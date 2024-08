Negli ultimi mesi, le voci di una possibile reunion degli Oasis si sono intensificate, suscitando l’entusiasmo dei fan della band britannica che ha segnato la musica degli anni ’90. Dopo le tensioni tra i fratelli Noel e Liam Gallagher, sembrano finalmente emergere segnali che suggeriscono un loro ritorno sulle scene. In particolare, ci sono indizi che portano a pensare a una serie di concerti in città come Manchester e Wembley.

Perché si parla di una reunion degli Oasis e dove sarà

Le voci di una reunion degli Oasis sono state alimentate da diverse dichiarazioni e azioni dei fratelli Gallagher, soprattutto di Liam, che sembra particolarmente incline a far rivivere la storica band. In diverse interviste, Liam ha lasciato intendere che ci sarebbero piani concreti per una serie di show nel 2025, circa una ventina di date, proprio nel periodo del 30º anniversario del loro iconico album “(What’s the Story) Morning Glory?”. È stato riportato che la band starebbe pianificando venti concerti nel Regno Unito, con Manchester e lo stadio di Wembley come probabili location principali.

Le speculazioni si sono intensificate anche a seguito di un misterioso post sui social di Liam, in cui ha scritto “ci vediamo in prima fila”. Inoltre, sono emerse notizie che parlano di trattative in corso per organizzare alcuni spettacoli ad Heaton Park, un famoso parco di Manchester che già in passato ha ospitato concerti di grande portata.

La scelta di Manchester come possibile luogo di partenza per questa serie di concerti non è casuale: la città è il luogo natale dei Gallagher e ha un significato profondo per la band e i loro fan. Wembley, invece, rappresenta uno dei luoghi più iconici del Regno Unito e un concerto degli Oasis proprio lì segnerebbe un ritorno in grande stile.

Come si sono sciolti gli Oasis e i litigi tra Noel e Liam Gallagher

La rottura definitiva avvenne nel 2009 durante il festival di Rock en Seine a Parigi, dove, poche ore prima di salire sul palco, un violento litigio tra i due fratelli mise fine alla band. Secondo i resoconti, la discussione culminò con Noel Gallagher che distrusse una delle chitarre di Liam, un gesto simbolico che sancì la fine degli Oasis.

I conflitti tra i due fratelli non erano una novità. La tensione tra Liam e Noel era presente fin dagli inizi della loro carriera ma, nel corso degli anni, i litigi divennero sempre più frequenti e intensi. Diverse sono le ragioni che hanno portato alla loro divisione: caratteri opposti, visioni differenti sulla direzione musicale della band e una rivalità personale che spesso sfociava in insulti pubblici.

Dopo la separazione, Noel ha fondato la sua band, i Noel Gallagher’s High Flying Birds, mentre Liam ha intrapreso una carriera solista. Nonostante entrambi abbiano avuto successo, il pubblico non ha mai smesso di chiedere una riunione degli Oasis.

Nel corso degli anni, Liam non ha mai nascosto il desiderio di riunire la band, mentre Noel ha sempre mantenuto una posizione più fredda e distaccata. Tuttavia, negli ultimi tempi, anche Noel sembra aver ammorbidito la sua posizione, lasciando intravedere uno spiraglio per una possibile riconciliazione.

Gli indizi di un ritorno insieme

Se da un lato i fan sono in trepidante attesa, dall’altro le dichiarazioni dei fratelli Gallagher, in particolare quelle di Liam, lasciano poco spazio ai dubbi: le parole spese per il fratello durante alcuni concerti, accompagnate da altre indiscrezioni, hanno spinto molti a credere che un annuncio ufficiale sia solo questione di tempo.

Inoltre, alcune fonti riportano che la band stia già lavorando alla preparazione dei concerti, con piani per uno spettacolo che potrebbe diventare uno degli eventi più attesi degli ultimi anni nel panorama musicale mondiale. I fan storici degli Oasis sognano un ritorno epico che potrebbe riproporre i classici della band, da “Wonderwall” a “Don’t Look Back in Anger“, e celebrare il loro contributo indelebile alla musica britannica.

Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, gli indizi e le dichiarazioni dei protagonisti sembrano puntare verso un imminente ritorno degli Oasis. I fan, dunque, possono continuare a sperare, con la consapevolezza che il sogno di rivedere i fratelli Gallagher insieme sul palco potrebbe finalmente diventare realtà nel 2025.