La reunion degli Oasis è diventata ufficiale. Il famoso gruppo di Manchester, scioltosi nel 2009 a seguito di uno scontro tra i fratelli Liam e Noel Gallagher, si sta preparando a tornare sul palco, ma secondo i media britannici lo farebbe soltanto per risanare ingenti problemi finanziari. La notizia ha scatenato i fan e i tabloid, con un mix di entusiasmo e scetticismo per questa riconciliazione.

I debiti di Liam e Noel Gallagher secondo la stampa inglese

Entrambi i fratelli starebbero affrontando grandi difficoltà economiche. Secondo alcune fonti, il principale motivo che avrebbe spinto i Gallagher a considerare una reunion sarebbe la necessità di risanare i debiti derivanti dalle loro complicate situazioni personali. Noel, ad esempio, ha recentemente concluso un costoso divorzio dalla moglie Sara MacDonald, un accordo che, secondo i media, gli è costato oltre 20 milioni di sterline.

Dall’altra parte, anche Liam Gallagher ha avuto la sua quota di difficoltà economiche a seguito della separazione dall’ex moglie Nicole Appleton. Sebbene Liam abbia sempre mantenuto un’immagine di rocker ribelle, sembra che i problemi finanziari siano stati una delle spinte principali dietro questa inaspettata (seppur tanto sognata dai fan) reunion. La stampa inglese ha speculato ampiamente su come entrambi i fratelli, una volta in contrasto, abbiano messo da parte le loro divergenze per cogliere l’opportunità di un tour multimilionario.

La prospettiva di guadagnare fino a 400 milioni di sterline, cifra stellare menzionata da più fonti, è senz’altro un forte incentivo. Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali sul reale stato finanziario dei due, il tour potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza economica oltre che un momento storico per la musica britannica.

Le date del tour 2025 degli Oasis e i prezzi dei biglietti

Il tanto atteso tour degli Oasis per il 2025 ha già fatto impazzire i fan di tutto il mondo. Gli stadi britannici, come Wembley a Londra e l’Etihad Stadium di Manchester, sono tra le prime location confermate, e gli eventi promettono di essere sold out in pochi minuti. Le date confermate del tour 2025 degli Oasis includono tappe in alcune delle location più iconiche del Regno Unito e dell’Irlanda. Ecco l’elenco delle date confermate fino ad oggi:

4 e 5 luglio : Cardiff, Principality Stadium;

: Cardiff, Principality Stadium; 11, 12, 19 e 20 luglio : Manchester, Heaton Park;

: Manchester, Heaton Park; 25 e 26 luglio : Londra, Wembley Stadium;

: Londra, Wembley Stadium; 2 e 3 agosto : Londra, Wembley Stadium;

: Londra, Wembley Stadium; 8 e 9 agosto : Edimburgo, Murrayfield Stadium;

: Edimburgo, Murrayfield Stadium; 16 e 17 agosto: Dublino, Croke Park.

Per quanto riguarda i prezzi, secondo le indiscrezioni i biglietti standard partono da un costo di circa 100 sterline, mentre i prezzi per le opzioni VIP, che di solito includono accessi esclusivi e meet-and-greet con la band, potrebbero superare le 500 sterline.

È anche previsto che la band suonerà ai principali festival estivi, come Glastonbury, dove si parla di una partecipazione come headliner. Se confermate, anche queste date segneranno uno dei momenti musicali più iconici degli ultimi decenni.

Il ritorno degli Oasis sarebbe dunque frutto sopra le altre cose di una necessità economica per i fratelli Gallagher. Tuttavia, sebbene il tour rappresenti un’opportunità per risanare i debiti, è anche un’occasione unica per milioni di fan di rivedere una delle band simbolo degli anni ’90.