Scoperto un mini sommergibile per il trasporto della droga

Una rete di narcotrafficanti, individuata in un’inchiesta coordinata dalla Dda di Torino, per trasportare la droga aveva progettato e collaudato anche un mini sommergibile, pilotabile da remoto.

In attesa di utilizzare il nuovo mezzo, per oltre un anno i narcotrafficanti hanno consegnato le sostanze stupefacenti, in arrivo dall’Ecuador, utilizzando auto dotate di doppi fondi artigianali, in viaggio dall’Olanda, dalla Spagna e dalla Francia.

In tutto sono stati sequestrati oltre 204 chili di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. Gli arresti, disposti dal gip di Torino su ordine delle Dda, sono stati effettuati in Italia, nelle province di Torino e Frosinone, e in Albania.

Video tratto da: Ufficio Stampa Carabinieri