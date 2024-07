Viaggiare in auto è parte della nostra vita quotidiana, ma poche volte ci fermiamo a pensare quale sia il posto più sicuro per sedersi. Sapere dove sedersi in auto può sicuramente essere di grande aiuto in caso di incidente e può aiutarci a proteggere noi stessi e i nostri cari.

Il sedile migliore in auto: qual è quello più sicuro

Sin da quando esistono le automobili ci si è sempre chiesti chi dovesse sedersi davanti, addirittura “litigando” per accaparrarsi il posto. Ma, anche se è spesso il posto più ambito, non è sicuramente il più sicuro.

Secondo diversi studi il sedile posteriore è molto più sicuro rispetto a quello anteriore. Uno studio dell’Università di Buffalo ha scoperto che chi siede dietro ha una probabilità di essere ferito ridotta, dal 59% all’86%, rispetto a chi siede davanti. Ma qual è il posto più sicuro in assoluto? La risposta è davvero interessante: il sedile posteriore centrale.

Questo sedile è il più sicuro per vari motivi. Innanzitutto la sua posizione centrale lo rende più distante dalle portiere, permettendo di sfruttare meglio le zone di deformazione dell’auto, progettate per assorbire l’energia degli impatti. In pratica, sedersi nel mezzo crea una sorta di “bolla di sicurezza”.

In caso di ribaltamento, il sedile centrale subisce meno forza d’impatto grazie alla sua posizione. Indossare la cintura di sicurezza è fondamentale, indipendentemente dal posto occupato. I passeggeri posteriori che indossano la cintura hanno una probabilità di essere feriti ridotta dal 200% al 500%. Quindi, anche se siete nel posto più sicuro, ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza.

Qual è il posto più sicuro per il seggiolino auto?

Quando si tratta della sicurezza dei bambini in auto bisogna prestare attenzione a due cose: la scelta del seggiolino e il suo posizionamento. La legge prevede che i bambini sotto i 12 anni o di altezza inferiore ai 150 cm viaggino su un sistema di ritenuta omologato, in base al loro peso o statura. Non bisogna dimenticare che per i bambini sotto ai 4 anni è obbligatorio avere un seggiolino antiabbandono.

Il posto migliore per installare il seggiolino è il sedile posteriore centrale. Anche per i bambini, questa posizione offre una protezione maggiore in caso di urti frontali o laterali perché è lontana dagli airbag e dalle portiere. Allo stesso tempo questa posizione può essere difficile da usare a causa delle dimensioni ridotte del sedile, della distanza dagli agganci o dalle cinture di sicurezza a 3 punti. Nonostante ciò la seduta centrale riduce del 27% il rischio di gravi lesioni in caso di incidenti.

Se il sedile centrale non è praticabile, il sedile posteriore lato passeggero è una buona alternativa, perché il bambino è più protetto in caso di impatto frontale o laterale rispetto al lato conducente. Montare il seggiolino sul sedile anteriore è sconsigliato: comporta un rischio elevato di lesioni gravi o morte in caso di incidente. Se necessario, ricordate di disattivare l’airbag.

Bisogna installare il seggiolino in senso contrario alla marcia, soprattutto per i bambini più piccoli. Questa posizione riduce di gran lunga il rischio di lesioni al collo e alla testa in caso di incidente perché distribuisce meglio le forze dell’impatto. Sarebbe bene mantenere questa configurazione fino ai 15 mesi di età o fino ai 9 kg di peso, a seconda del tipo di seggiolino.