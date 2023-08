Viaggiare in auto può essere estremamente piacevole, soprattutto se non si è alla guida. In vista delle vacanze, ci sono persone che non vedono l’ora di partire per un tour on the road che permette di esplorare in libertà un’intera isola o località e i suoi dintorni. L’abitacolo è un luogo in cui ci si sente sicuri e a proprio agio e, spesso, è il luogo in cui si fanno confidenze, si parla e si rivelano segreti. Capita quindi di essere in una tale comfort zone da assumere posizioni rilassate, come se si fosse sul divano di casa. Per esempio, c’è chi ama stendere le gambe sul cruscotto, ma in realtà i piedi non andrebbero mai posizionati in questo modo quando si è in macchina.

Tenere le gambe sul cruscotto può essere fatale: cosa succede

Mettere le gambe sul cruscotto è tanto comodo quanto pericoloso: il rischio è che ci si può rompere completamente le ossa degli arti inferiori. Sembra incredibile, invece è un reale pericolo da non sottovalutare. Il motivo è l’airbag del lato passeggero che, se scoppiasse, spingerebbe le gambe verso il corpo della persona fino a farle spezzare.

Quando gli scienziati idearono questo dispositivo di sicurezza, infatti, pensarono di creare un sistema in grado di frenare il corpo del passeggero senza cintura all’interno di un veicolo durante un incidente stradale, più precisamente nel caso di un frontale. Che il passeggero indossi o meno la cintura di sicurezza l’airbag ha la funzione di evitare che il corpo avanzi e si stacchi dal sedile durante l’impatto brusco fino a impattare contro volante, cruscotto e parabrezza. Il tempismo del sistema è fondamentale per salvare la vita della persona, per questo si attiva in millisecondi.

Le gambe sul cruscotto ostruirebbero l’apertura dell’airbag e la potenza del sistema riuscirebbe a rompere le ossa. Ovviamente questo avverrebbe solo in caso d’incidente frontale, ma ci sono due cose da ricordare: le collisioni con un’altra auto, un muro o qualsiasi altra cosa non si possono prevedere e l’airbag potrebbe scoppiare anche con un lieve colpo, come un tamponamento.

Piedi sul cruscotto: passeggero e conducente rischiano la multa?

Anche se non c’è alcuna norma esplicita che vieti al passeggero di mettere i piedi sul cruscotto, c’è da sapere che, in caso d’incidente, l’assicurazione non risarcirà i danni che la persona avrebbe potuto evitare con una postura corretta. Inoltre, il Codice della Strada impone al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. I piedi del passeggero sul cruscotto potrebbero essere giudicati dal poliziotto come ostacolo al campo di visibilità del conducente che quindi rischia una multa da 41 a 169 euro.

Sempre il Codice della Strada segnala poi che, a loro volta, i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. In caso contrario scatta una multa da 85 a 338 euro. Perciò, questa postura, seppur non esplicitamente nominata nelle norme, può comunque essere giudicata scorretta con conseguente sanzione dell’autista e del passeggero.

Come bisogna sedersi correttamente in auto: guida alle posizioni

Per quanto riguarda la corretta posizione da assumere in auto, ecco una serie di suggerimenti: