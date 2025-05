Il mistero della sfera di Buga in Colombia, c’entrano gli alieni?

A marzo nei cieli di Buga, in Colombia, è comparsa una sfera metallica che, apparentemente, volando sfidava le leggi della fisica. Gli scienziati hanno ora fatto una straordinaria scoperta su quello che alcuni ritengono essere un oggetto volante non identificato (UFO).

Quando è stata avvistata la sfera di Buga

Secondo la pagina social @Truthpolex, la sfera è stata avvistata il 2 marzo mentre sorvolava la città di Buga, in Colombia. L’oggetto è poi atterrato e José Luis Velazquez, uno dei ricercatori che sta studiando la sfera a tre strati, ha osservato che non presenta “saldature o giunture“, caratteristiche normalmente indicative di fabbricazione umana.

In ogni caso Julia Mossbridge, fondatrice e presidente del consiglio di amministrazione dell’Institute for Love and Time (TILT), e membro del Dipartimento di Fisica e Biofisica dell’Università di San Diego, ha dichiarato a Fox News Digital di rimanere scettica sulle sue origini extraterrestri.

La sfera metallica è grande come un pallone da calcio con circa 50 cm di diametro ed è stata vista sorvolare la zona con movimenti irregolari e senza produrre alcun rumore, per poi precipitare al suolo dopo aver colpito una linea elettrica. L’oggetto è stato recuperato da un contadino e consegnato alle autorità, che lo hanno trasferito in un laboratorio per le analisi.

Che cos’è la sfera di Buga

Il ricercatore José Luis Velázquez ha descritto l’oggetto come una struttura senza precedenti, composta da tre strati metallici concentrici e contiene al suo interno diciotto microsfere disposte simmetricamente attorno a un nucleo centrale meno denso.

Non presenta saldature, viti o segni di assemblaggio, ed è fredda al tatto, con una superficie liscia e riflettente. Sulla superficie sono incisi simboli che richiamano rune nordiche, caratteri ogham e persino scrittura cuneiforme mesopotamica, un mix che ha ulteriormente alimentato le speculazioni.

“È un oggetto rarissimo… non ho mai visto nulla di simile, ha detto Velázquez.

Secondo la fisica e neuroscienziata Julia Mossbridge dell’Università di San Diego si tratterebbe di “un progetto artistico molto ben riuscito”. L’esperta ha sottolineato che studiamo oggetti non indentificati da decenni ma non tutto ciò che non capiamo deve essere etichettato come UFO.

“Prima di definirlo un oggetto anomalo o un UFO, bisognerebbe farlo analizzare da gruppi come il Galileo Project”, un progetto di ricerca scientifica fondato dall’astrofisico di Harvard Avi Loeb che si occupa di indagare con rigore scientifico eventuali manufatti extraterrestri.

Secondo Mossbridge, il dubbio se la sfera sia un Ufo o meno solleva degli interrogativi. “Stiamo entrando in un’epoca in cui ci rendiamo conto di non avere il controllo che credevamo – ha detto la scienziata – che si tratti di arte o di qualcosa di ignoto, dobbiamo riconoscere che ci sono cose più grandi di noi”.

Intanto la sfera di Buga continua a essere al centro di ipotesi e teorie non verificate. “Il nostro istinto di fronte all’ignoto è la paura – ha affermato Mossbridge – ma non è la paura che ci protegge, è il desiderio di capire”.

Intanto dal cosmo arriva anche un altro mistero, sono state scoperte pulsazioni di luci nello Spazio che gli scienziati stanno cercando di capire cosa siano e da cosa vengano provocate.