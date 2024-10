Si sveglia circondato dai lupi: il video è da brividi

Arrivano dal Canada le immagini di una coppia che s’è risvegliata nel cuore della notte circondata da un branco di lupi ululanti.

Una settimana tra boschi e lupi

Michee Jules, 34 anni, e la moglie Maya di 33, avevano deciso di visitare il Quebec per festeggiare il compleanno del ragazzo, di professione fotografo e da sempre amante della natura e degli animali.

Così i due hanno affittato per una settimana una baita per dormire in una zona boschiva, salvo venire svegliati nel cuore della notte da un branco di nove lupi ululanti fuori dalla casa.

Lo spettacolo dei lupi, ululanti ma calmi

Pur avvisati dai gestori della cabina della presenza dei lupi nella zona e già da loro avvistati nei giorni precedenti, Michee e Maya non si aspettavano sicuramente un’esperienza del genere, arricchita anche dal fatto che alcune della pareti della stanza erano di vetro e quindi davano una splendida visione degli animali.

Animali che, sono sembrati a Michee, più curiosi che aggressivi: “Non pensavo di vederne così tanti e così vicino: ho anche aperto la porta e sono rimasto sorpreso della loro reazione pacata – ha raccontato Michee – Ovviamente mi sono tenuto a distanza ma non mi son sentito né disturbato né minacciato”.

“E’ stata un’esperienza fantastica: se mi sarà possibile, tornerò ben volentieri in Canada”, ha aggiunto il 34enne fotografo.

Video tratto da: IPA / SWNS