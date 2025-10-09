Il mistero della Sindone, il lenzuolo che secondo la tradizione avrebbe avvolto il corpo di Gesù, torna al centro del dibattito scientifico. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Archaeometry ha riacceso la discussione su come sia nata l’immagine impressa sul telo, proponendo una spiegazione diversa da quella che per secoli ha alimentato fede e controversie: all’origine della figura potrebbe esserci non un corpo umano ma un bassorilievo.

Il team di ricerca, guidato dal designer forense Cicero Moraes, ha utilizzato strumenti digitali gratuiti e open source – come MakeHuman, Blender e CloudCompare – per confrontare l’impronta che un corpo reale lascerebbe su un telo con quella della Sindone. Il risultato? Le proporzioni non coincidono. L’immagine della Sindone, spiegano i ricercatori, è troppo regolare e piatta per derivare da un corpo tridimensionale.

Il test digitale: quando la scienza incontra la storia

Gli studiosi hanno simulato il contatto tra un tessuto e due modelli diversi: un corpo umano tridimensionale e una scultura piatta, simile ai bassorilievi medievali. Nel primo caso, l’impronta risultava larga e deformata – proprio come accade quando si avvolge un tessuto su un oggetto voluminoso. Nel secondo, invece, l’immagine ottenuta era sorprendentemente compatibile con quella del lenzuolo conservato a Torino: nessuna distorsione anomala, contorni coerenti e proporzioni realistiche.

Questo fenomeno, chiamato “effetto Maschera di Agamennone”, spiega come un volto tridimensionale perda armonia quando viene proiettato su una superficie piana. Applicando lo stesso principio alla Sindone, i ricercatori hanno osservato che solo un oggetto piatto, e non un corpo umano, può produrre un’immagine tanto nitida e proporzionata.

Una nuova ipotesi, antiche domande

Lo studio non risolve definitivamente il mistero, ma cambia il punto di vista: se l’immagine della Sindone nasce da un bassorilievo, si apre la possibilità che sia un manufatto artistico medievale e non una reliquia miracolosa. Un’ipotesi che si collega a quanto suggerito in passato da alcune analisi storiche e scientifiche: la datazione al radiocarbonio del 1989, ad esempio, collocava la creazione del telo tra il 1260 e il 1390 d.C., in pieno Medioevo.

Altri studi hanno però contestato questi risultati. Nel 2022, un’analisi condotta con la tecnica WAXS (Wide Angle X-ray Scattering) aveva proposto una datazione molto più antica, persino vicina al I secolo d.C.: il metodo però non è stato universalmente accettato. La verità, insomma, continua a sfuggire.

Cosa sappiamo davvero della Sindone

La Sindone è uno dei reperti più studiati e dibattuti della storia. Lunga circa 4,4 metri e larga poco più di uno, mostra l’immagine frontale e dorsale di un uomo crocifisso, con segni di ferite compatibili con la Passione di Cristo. Negli anni, decine di ricerche hanno cercato di spiegare come quell’immagine sia stata impressa sul tessuto: alcune ipotesi parlano di reazioni chimiche naturali, altre di un’esposizione a una fonte di calore o luce, altre ancora di un’operazione artistica complessa, forse a scopo devozionale.

Anche le presunte tracce di sangue presenti sul telo restano oggetto di discussione: diversi studiosi le considerano “irrealistiche” nella distribuzione e nei colori, come se fossero state applicate successivamente.

La novità introdotta dallo studio di Moraes non demolisce la devozione che da secoli circonda il telo, ma la arricchisce con un approccio più moderno: chiunque, grazie ai software open source, può replicare l’esperimento e farsi un’idea personale. La scienza non ha ancora trovato la parola definitiva su questo enigma, e ogni nuova scoperta potrebbe essere quella definitiva.