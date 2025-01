"Sirenetta" attaccata da un pesce mentre si esibiva in un acquario

Una giovane performer russa di 22 anni si stava esibendo come sirenetta in un acquario di un parco in Cina quando uno dei pesci presenti in acqua l’ha attaccata.

La giovane ha riportato ferite alla testa, al collo e all’occhio, ma è stata fortunata a non riportare danni ben peggiori: infatti il pesce le ha afferrato occhialini e clip nasale.

Dopo l’attacco il parco offerto un risarcimento per “danni morali”, ma le è stato impedito di parlarne nel tentativo di insabbiare quanto successo: tuttavia, i filmati dell’accaduto sono stati diffusi sui social.