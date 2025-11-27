Stranger Things è una delle serie più viste su Netflix e, dal 2016 quando è uscito il primo capitolo, ne ha fatta di strada arrivando a ottenere cinque candidature ai Golden Globe e 55 candidature agli Emmy. A fine 2025, la quinta stagione è stata annunciata come “l’inizio della fine” con una conclusione epica. Chi sono i protagonisti, cosa è successo finora e cosa sapere sul fenomeno televisivo.

Cosa sapere su Stranger Things

Stranger Things è stata ideata dai fratelli Duffer che l’hanno portata sulla piattaforma di streaming nel 2016. Il cast, all’inizio, era composto da giovanissimi attori intorno ai dieci anni, oggi diventati celebri in tutto il mondo.

La serie è diventata una delle più popolari di Netlix, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale con incassi da record. Il quinto capitolo, con il gran finale, avrebbe portato alle lacrime più di un componente del cast.

Mescolando generi quali horror, fantascienza, dramma, giallo e storia di formazione, i creatori hanno concepito Stranger Things come un dramma investigativo contenente elementi soprannaturali ritratti con orrore e sensibilità infantile, oltre che ricchi di riferimenti alla cultura popolare degli anni ottanta.

Diversi elementi tematici e registici sono stati ispirati dalle opere di Steven Spielberg, John Carpenter, David Lynch e Stephen King. Si è attinto anche a esperimenti condotti durante la guerra fredda, oltre che a teorie cospirative e coinvolgenti programmi governativi segreti.

Come è composto il cast

Tra i personaggi principali c’è Winona Ryder che interpreta Joyce Byers, madre amorevole e coraggiosa di Will e Jonathan. David Harbour dà il volto al capo della polizia di Hawkins James Jim Hopper. Finn Wolfhard è Michael Mike Wheeler, uno dei membri del gruppo di amici nati nel 1971. Millie Bobby Brown è Undici / Jane Hopper, anche chiamata Undi.

Poi ci sono i personaggi di Dustin Henderson, interpretato da Gaten Matarazzo, uno dei migliori amici di Mike, Will e Lucas. Lucas Sinclair, interpretato da Caleb McLaughlin, altro stretto amico di Mike, Dustin e Will. Nancy Wheeler, interpretata da Natalia Dyer, la sorella maggiore di Mike e Holly. Jonathan Byers, interpretato da Charlie Heaton, fratello maggiore di Will. William “Will” Byers, interpretato da Noah Schnapp, è il bambino/ragazzino che scompare misteriosamente nel primo episodio della prima stagione, stretto amico di Mike, Dustin e Lucas. Maxine “Max” Mayfield, interpretata da Sadie Sink, soprannominata “Mad Max“, è una ragazzina dal passato complicato, con un aspetto e uno stile da maschiaccio, accompagnata dal suo skateboard. Steve Harrington, interpretato da Joe Keery, è il popolare ragazzo che Nancy inizia a frequentare.

La trama di Stranger Things

Ambientata negli anni ottanta nella fittizia cittadina rurale di Hawkins, nell’Indiana, la serie ruota attorno agli eventi che seguono misteriosi esperimenti governativi che coinvolgono una bambina dai poteri soprannaturali chiamata Undici e un’oscura dimensione parallela chiamata Sottosopra, che finisce per coinvolgere diversi cittadini.

Il Sottosopra è governato da un’entità malvagia e potentissima, il Mind Flayer, creatura massiccia e senza forma definita, con l’aspetto di un enorme ragno. Altri mostri sono il demogorgone, Un predatore umanoide originario del Sottosopra, che si è trasformato nell’iconico mostro con la testa a petali; i democani, delle creature simili a cani selvatici; Vecna, un tempo era Henry Creel, un bambino con poteri telecinetici, diventato il primo soggetto del Dr. Brenner (con il nome di Uno) e poi la creatura che controlla il Sottosopra e il Mind Flayer; i tralci, creature filiformi che rispondono a Vecna.

Cosa aspettarsi nel finale

La quarta stagione di Stranger Things si è chiusa in un clima cupo. Vecna, il nemico più potente mai apparso nella serie, riesce nel suo piano: uccidere quattro vittime per aprire quattro varchi verso il Sottosopra. Max muore per un minuto (abbastanza perché il rituale si compia) e l’ultimo varco si spalanca proprio nel cuore di Hawkins.

Ufficialmente è un terremoto, così lo raccontano le autorità e i media. Ma i ragazzi sanno che non è un fenomeno naturale: è il Sottosopra che sta iniziando a filtrare nel mondo reale. E’ il momento della resa dei conti con tutti i nodi che verranno al pettine.