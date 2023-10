Fai attenzione ai trucchi per risparmiare sui biglietti aerei

Un popolare adagio indica come i soldi meglio spesi siano quelli usati per viaggiare. Se da un lato prendere un aereo e partire per prendersi una pausa dalla vita quotidiana è un piacere per la quasi totalità delle persone, in molti sono frenati dai costi legati alla partenza.

Offerte e sconti non sono all’ordine del giorno e, quando capitano, sono spesso di breve durata e non senza restrizioni. Basti pensare alla convenienza di molte compagnie low cost che spesso, però, garantiscono prezzi imbattibili solo viaggiando senza bagaglio in stiva o in giorni e orari della settimana non particolarmente comodi.

Ecco allora che ci si affretta a mettere in atto strategie, spesso stravaganti e rintracciate sul web, per accaparrarsi biglietti aerei a prezzi convenienti. Ma è davvero così? Un recente studio è giunto ad affossare i trucchi e a smorzare gli entusiasmi dei vacanzieri.

I miti sui biglietti aerei

La storia è piena di trucchi per acquistare biglietti aerei a prezzi convenienti. Basta farsi un giro sul web per trovarne tanti, alcuni fantasiosi e, perché no, divertenti.

C’è chi sostiene che possa aiutare navigare in incognito o impostare una VPN per risultare residente all’estero. Il trucco di per sé ha una sua logica: se i biglietti aerei in alcuni Paesi costano meno, perché non “mascherarsi” da cittadino di quel luogo per poter ingannare gli algoritmi di siti delle compagnie aeree? La domanda è lecita, ma la risposta è lapidaria: non serve a nulla.

Allo stesso modo acquistare i biglietti con largo anticipo o sotto data non porta necessariamente a un risparmio. A tal proposito, meglio affidarsi alle newsletter delle compagnie per poter rimanere aggiornati sulle eventuali offerte in corso.

Il trucco del giorno e dell’orario per acquistare i biglietti

Tra i trucchi, o presunti tali, rintracciabili in rete su come risparmiare, il più gettonato è quello del giorno ideale per effettuare un acquisto. La giornata perfetta sarebbe il martedì. Se fino a qualche anno fa questo trucco aveva una sua validità, in quanto le compagnie aggiornavano le loro tariffe il lunedì sera, col passare del tempo gli aggiornamenti si sono fatti estremamente frequenti, rendendo perciò inutile il consiglio iniziale.

Un altro mito è ancora più restrittivo e riguarda il trucco dell’orario, cioè quale sia il momento della giornata propizio per comprare un biglietto aereo. Ma esiste davvero un’ora magica? C’è chi consiglia di acquistare il biglietto aereo in piena notte, chi categoricamente sconsiglia la mattina o chi è convinto che dopo le 15:00 sia possibile trovare le migliori offerte. Purtroppo anche quello dell’orario migliore è un mito da sfatare, sostanzialmente per lo stesso motivo per cui è stato sconfessato il trucco del giorno ideale.

Lo studio che spegne il mito

Perdete ogni speranza voi che cercate prezzi scontati con stratagemmi di ogni tipo. Si potrebbe sintetizzare così, parafrasando Dante Alighieri, il pensiero degli studiosi che si sono occupati di una particolare ricerca in tema.

“Ci sono tanti trucchi per trovare biglietti aerei più economici, ma i nostri dati mostrano che molte di queste convinzioni sono sbagliate”, afferma Olivia Natan, ricercatrice di marketing presso la Haas School of Business in California e autrice dello studio insieme a quattro colleghi di altri atenei statunitensi.

I processi che determinano i prezzi sono gli stessi per ogni compagnia al mondo. I vettori pensano ai prezzi dei posti su ogni singolo volo piuttosto che al totale dei posti venduti e non tengono i considerazione quelli dei loro concorrenti.

I consigli validi per risparmiare

Se è vero che gran parte dei miti per compare biglietti aerei a basso costo sono stati abbattuti, restano comunque in piedi consigli per cercare di limitare i danni.

Quel che pare certo, secondo Olivia Natan, è che non è opportuno aspettare l’ultimo minuto per completare un acquisto: “Quello che posso dire è che i prezzi aumentano in modo significativo 21, 14 e 7 giorni prima del volo”, ha affermato Olivia Natan.

Per contenere i costi legati all’irrefrenabile voglia di viaggiare non ci resta che fidarci dell’esperta, comprare i biglietti almeno 3 settimane prima della partenza e incrociare le dita.