Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha emesso un’allerta per una nuova tipologia di truffa legata all’ID Spoofing, una tecnica che consente ai malintenzionati di mascherare la propria identità telefonica e apparire come un numero di fiducia, spesso appartenente a enti o istituzioni autorevoli. Il caso di Brescia ha destato particolare attenzione: qui, infatti, i truffatori hanno iniziato a fingersi operatori delle forze dell’ordine per sottrarre denaro a cittadini ignari.

Un copione simile si è verificato anche a Bari, dove le autorità hanno segnalato la diffusione di tentativi di truffa telefonica simili, mostrando come questa minaccia si stia espandendo rapidamente in diverse aree del Paese. La nuova modalità di frode rende complicato distinguere tra una chiamata legittima e una fraudolenta, generando una vera e propria sfida per le autorità e i cittadini. Vediamo in cosa consiste precisamente l’ID Spoofing e quali strategie possono aiutare a proteggersi.

Cosa si intende per ID Spoofing

Il termine ID Spoofing si riferisce a una tecnica che permette ai truffatori di alterare l’ID del chiamante, ossia il numero che appare sul display del destinatario. Utilizzando sistemi di Voice Over IP (VoIP) e software specifici, è possibile simulare un numero qualsiasi, inclusi quelli di enti pubblici, banche e persino della polizia. In questo modo, i malintenzionati possono indurre le vittime a fidarsi e a seguire le istruzioni impartite durante la chiamata.

Il meccanismo è tanto semplice quanto ingannevole: una volta ottenuta la fiducia della vittima, il truffatore può richiedere informazioni personali, codici bancari o trasferimenti di denaro, facendoli sembrare normali procedure di sicurezza o verifiche. Nel caso di Brescia, ad esempio, gli impostori hanno affermato di essere agenti delle forze dell’ordine e di condurre controlli su presunti movimenti sospetti. Con questa scusa, hanno convinto le vittime a fornire dettagli finanziari e trasferire somme di denaro. Questa tecnica si differenzia dalle tradizionali truffe telefoniche: qui l’elemento centrale è la simulazione di un’identità istituzionale, rendendo la truffa estremamente convincente.

Inoltre, il fenomeno dell’ID Spoofing si diffonde rapidamente grazie all’utilizzo di tecnologie VoIP e alla facilità di reperire i software necessari, spesso disponibili anche a basso costo su Internet. I truffatori sfruttano inoltre l’anonimato garantito dalla comunicazione digitale, rendendo difficile rintracciarli.

Come difendersi dalla nuova truffa

Difendersi dall’ID Spoofing non è semplice, ma esistono alcune strategie che possono aiutare a riconoscere e bloccare tentativi di truffa di questo tipo. La prima regola fondamentale è quella di non condividere mai dati sensibili, come codici bancari, password o PIN, durante una chiamata. Le forze dell’ordine e le banche non richiedono mai queste informazioni per telefono. Se si ricevono richieste di questo tipo, è bene interrompere la conversazione e contattare direttamente l’istituzione coinvolta utilizzando un numero ufficiale reperibile sul sito ufficiale.

Un’altra misura efficace è quella di installare app di blocco delle chiamate o di identificazione del chiamante, alcune delle quali segnalano automaticamente i numeri sospetti o permettono di evitare le chiamate da numeri non identificati. Inoltre, molte compagnie telefoniche offrono servizi di protezione che aiutano a identificare le chiamate fasulle o a bloccarle prima che raggiungano il destinatario.

È utile anche essere aggiornati sulle tecniche di truffa in voga. Molti enti, incluse le forze dell’ordine, diffondono periodicamente avvisi sui tentativi di frode più comuni. Informarsi su questi avvisi può aiutare a riconoscere gli schemi delle truffe e a evitare di cadere in trappola. Inoltre, nel caso di telefonate sospette, è consigliabile fare una verifica immediata, ad esempio richiamando il numero ufficiale dell’ente in questione e segnalando il caso alle autorità se necessario.

La prevenzione, quindi, passa principalmente attraverso l’informazione e la cautela. Anche se le tecnologie di ID Spoofing sono in continua evoluzione e i truffatori diventano sempre più sofisticati, mantenere un atteggiamento diffidente verso le richieste di dati sensibili e verificare attentamente l’identità dei chiamanti può fare la differenza.