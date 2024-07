Cucinare uova strapazzate senza usare i fornelli? All’apparenza può sembrare un’impresa difficile. Eppure, c’è un trucchetto ingegnoso che permette di ottenere un risultato perfetto… utilizzando semplicemente il forno! Scopriamo insieme di che si tratta.

Come procedere

Questo metodo è particolarmente utile per chi non ha a disposizione una cucina tradizionale o semplicemente per coloro che desiderano evitare di mettere a soqquadro la cucina con la classica cottura sui fornelli. Vediamo i vari step.

Per prima cosa, occorre preriscaldare il forno a 180 gradi . Questo passaggio è fondamentale per garantire che le uova si cuociano uniformemente e raggiungano la consistenza giusta.

. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le uova si cuociano uniformemente e raggiungano la consistenza giusta. Mentre il forno raggiunge la temperatura desiderata, si può procedere a preparare gli ingredienti: bisogna rompere le uova in una ciotola e sbatterle per bene per ottenere un composto omogeneo .

. A questo punto, è possibile aggiungere sale, pepe e spezie a piacere per dare un tocco di sapore in più.

Il passo successivo consiste nella preparazione della teglia, da rivestire con carta da forno per evitare che le uova si attacchino (in alternativa, la si può ungere con una piccola noce di burro o con dell’olio evo).

o con dell’olio evo). Preparata la teglia, si può versare il composto di uova. È importante che le uova vengano distribuite in modo omogeneo sulla superficie per assicurarsi che cuociano al punto giusto.

sulla superficie per assicurarsi che cuociano al punto giusto. Quando il forno ha raggiunto la temperatura impostata, si può infornare. La cottura richiederà all’incirca 15 minuti , ovviamente seconda del forno e della quantità di uova utilizzate.

, ovviamente seconda del forno e della quantità di uova utilizzate. Trascorso il tempo richiesto, bisogna controllare le uova per assicurarsi che siano cotte completamente. La superficie dovrebbe apparire leggermente dorata e, inserendo uno stuzzicadenti al centro, questo dovrebbe uscire pulito. Se necessario, si può prolungare la cottura di qualche minuto, controllando frequentemente però per evitare di cuocere troppo.

e, inserendo uno stuzzicadenti al centro, questo dovrebbe uscire pulito. Se necessario, si può prolungare la cottura di qualche minuto, controllando frequentemente però per evitare di cuocere troppo. Dopo aver sfornato le uova, è possibile tagliarle in quadrati o altre forme per una presentazione accattivante e creativa. Il suggerimento è quello di servire assieme ad una fetta di pane tostato con del burro salato spalmato sopra.

Sbizzarritevi

Una nota positiva di questo metodo di cottura è la possibilità di aggiungere ingredienti extra alle uova prima di metterle nel forno.

Si possono incorporare del formaggio grattugiato, del prosciutto cotto o dello speck, verdure come peperoni o spinaci… Affidatevi alla vostra fantasia e al vostro gusto per rendere il piatto più saporito e corposo.