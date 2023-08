Vasco Rossi gioca in mare con una medusa: "Sto palleggiando"

Proseguono le vacanze tutte pugliesi di Vasco Rossi nella ‘sua’ Castellaneta Marina, dove e’ diventato cittadino onorario dal 2021 oltre ad aver ricevuto anni fa il riconoscimento come “cittadino onorario della Puglia creativa” dall’allora governatore Nichi Vendola.

Questa volta il Komandante ha pubblicato un video su Tik Tok, intitolato “palpeggiando meduse”, in cui il rocker emiliano si e’ fatto immortalare nello splendido specchio d’acqua in provincia di Taranto mentre sfiora la parte superiore delle meduse, l’esombrella, che non presenta organi urticanti.