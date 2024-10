Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Renault La nuova A390_β anticipa il futuro di Alpine

Il nome A390_β segue lo schema di Alpine, che prevede una A seguita da tre numeri. Il 3 si lega alle dimensioni del veicolo e il 90 ai veicoli multiuso e di uso quotidiano del marchio. La lettera greca beta, invece, è un riferimento alla fase intermedia di sviluppo di questa fastback elettrica, prima del suo lancio ufficiale. La Alpine A390_β offre un assaggio di ciò che il marchio è in grado di fare, di plasmarsi a seconda delle esigenze, dalla sportività alla vita di tutti i giorni. La nuova creatura è, in poche parole, un’auto da corsa in abito da sera.

Design ispirato

Come la concept car Alpenglow presentata al Salone di Parigi del 2022, la show car A390_β trae ispirazione dalle catene montuose delle Alpi. Roccia, minerali e neve sono elementi naturali che hanno alimentato il design e la scelta dei materiali, conferendole forza di carattere.

Attingendo al patrimonio genetico e al DNA da corsa, Alpine propone una creazione emblematica del modo di fare alla francese, che usa sapientemente una miscela di audacia e innovazione. In un momento in cui il trasporto a basse emissioni di carbonio sta diventando essenziale nel settore automobilistico, la show car Alpine A390_β è più di una semplice promessa. Dimostra l’impegno del marchio Alpine per una sportività di alto livello, esaltante e sostenibile.

“A390_β anticipa la futura fastback sportiva Alpine, che abbiamo progettato come una A110 a 5 posti. La dualità tra lo spirito racing e la raffinatezza di questa show car incarna le prestazioni e l’esperienza di guida che offriremo a partire dal 2025 nel nostro veicolo di serie, prodotto in Francia nella storica fabbrica di Dieppe. Più che la promessa di un’esperienza 100% Alpine, si tratta di un vero e proprio impegno”, ha detto Philippe Krief, CEO Alpine.

Alpine A390_β, sportiva di grido

La silhouette dell’Alpine A390_β, tanto dinamica quanto fluida, sembra una scultura. Assomiglia a una bolla monolitica che trae ispirazione da una goccia d’acqua. Questa forma offre un equilibrio ottimale tra funzionalità e aerodinamica. Infine, la fiancata segue la linea tipica delle auto Alpine, dando un’impressione di movimento anche da statica.

La livrea blu intensa della A390_β mette in risalto le forme taglienti della vettura. La tinta oscilla tra un colore brillante e tonalità più profonde; questo gioco di contrasti accentua le linee del veicolo. L’auto si distingue anche per la sua caratteristica firma luminosa, in linea con Alpenglow. Uno sciame di triangoli illuminati, chiamati “Cosmic Dust”, sotto la fascia luminosa anteriore e posteriore, evoca una cometa che buca l’atmosfera. Infine, le sottili barre luminose anteriori e posteriori, che sembrano fendere l’aria come una lama, evocano leggerezza.

Aerodinamica un punto di forza

Come se scorresse nell’aria, l’A390_β presenta elementi aerodinamici visibili. Nella parte anteriore, un “ponte volante” migliora il flusso d’aria sulla parte superiore del veicolo. La griglia microforata guida l’aria nel miglior modo possibile, mentre le ampie prese laterali creano una cortina per accelerare il flusso naturale.

In armonia con il diffusore posteriore, la striscia luminosa può essere estesa o ritratta di 80 mm, consentendo all’A390_β di trasformarsi da “coda corta” a “coda lunga”. Questa capacità di estensione riduce il coefficiente di resistenza aerodinamica e migliora l’autonomia del veicolo. Ricordiamo che la propulsione di questa showcar è 100% elettrica.