Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Audi Audi A1, la compatta premium ha ancora voglia di stupire

La storia dell’Audi A1 ha inizio nel 2010, un anno che ha segnato un punto di svolta fondamentale per la Casa dei quattro anelli. Con il debutto di questo modello, il costruttore di Ingolstadt ha sfidato le convenzioni del mercato, portando per la prima volta l’eccellenza, le tecnologie e le finiture di categoria superiore all’interno del segmento A0, tradizionalmente popolato da vetture più essenziali. Quello che allora sembrava un audace esperimento è oggi un successo consolidato: l’Audi A1 si è confermata leader del segmento A0 premium in Italia anche nel 2025, testimoniando una longevità e una capacità di attrarre il pubblico che non accennano a diminuire. E punta a questo ruolo anche nel 2026.

Un design muscolare

L’estetica dell’Audi A1 è da sempre caratterizzata da un look muscolare e da una personalità decisa. Fin dalla sua nascita, la vettura ha puntato con forza sulle ampie possibilità di personalizzazione estetica, una prerogativa che all’epoca del lancio non era affatto comune tra le compatte.

Passata attraverso due generazioni e configurazioni di carrozzeria a 3 e 5 porte, oggi la compatta teutonica si divide in due interpretazioni distinte: la Sportback, la classica berlina a cinque porte dal piglio dinamico, e la allstreet, un sofisticato urban crossover pensato per chi desidera un carattere più avventuroso. Questa diversificazione ha permesso alla A1 di intercettare i gusti della clientela più giovane del mercato, attratta da uno stile che non rinuncia mai al prestigio tecnologico del brand.

Meccanica di precisione

Sotto la carrozzeria, l’Audi A1 nasconde soluzioni tecniche raffinate che attingono direttamente dal DNA sportivo del marchio. La storia del modello è punteggiata da vette tecnologiche come la funzione cylinder on demand, la trazione integrale quattro e la leggendaria variante S1 spinta dal 2.0 TFSI da 231 CV. Oggi, la gamma motori disponibile in stock continua a offrire prestazioni di rilievo.

Il punto d’ingresso è l’unità a tre cilindri 1.0 (30) TFSI da 116 CV, disponibile con trasmissione meccanica o a doppia frizione. Questo motore è un piccolo gioiello d’ingegneria: grazie al basamento in alluminio, alle bielle forgiate e ai pistoni in lega leggera, è così equilibrato da non richiedere un albero di equilibratura. Fondamentale per il mercato italiano è il fatto che questa motorizzazione sia accessibile anche ai neopatentati, offrendo ai giovani la possibilità di debuttare alla guida con una vettura premium.

L’offerta prosegue con il quattro cilindri 1.5 (35) TFSI S tronic da 150 CV, per chi cerca un equilibrio superiore tra efficienza e brio. Al vertice della gamma si posiziona il potente 2.0 (40) TFSI S tronic da 207 CV, una motorizzazione riservata alla variante Sportback che garantisce un dinamismo degno dei segmenti superiori.

Listino prezzi

Con oltre 120.000 immatricolazioni in Italia dalla sua introduzione, l’Audi A1 ha dimostrato una solidità commerciale straordinaria. I prezzi partono da 27.800 euro per la versione Sportback e da 29.700 euro per la allstreet. Per rendere l’accesso a questo mondo ancora più agevole, Audi propone la formula Audi Value. Introdotta nel 2017, questa soluzione garantisce il valore futuro dell’auto e permette di finanziare solo una parte del costo totale.

Ad esempio, scegliendo una Audi A1 Sportback 1.0 (30) TFSI 116 CV S tronic S line edition, è possibile mettersi al volante sostenendo, in tre anni, meno del 50% del valore del veicolo, con una rata mensile di 299 euro. Tale importo include anche l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty e il piano di manutenzione Premium Care.