Quando a Maranello scelgono un nome, non è mai una decisione casuale. E se la nuova berlinetta da 1.050 cavalli si chiama Ferrari 849 Testarossa, significa che ci si trova davanti a un modello destinato a lasciare il segno. La Casa del Cavallino ha deciso di riportare in vita un nome che fa parte della memoria collettiva degli appassionati, legato a una delle auto più iconiche degli anni Ottanta, e di proiettarlo nel futuro con una veste del tutto nuova.

Design tra passato e futuro

Basta uno sguardo per capire che la 849 Testarossa non è una Ferrari qualsiasi. Gli stilisti hanno voluto mantenere un filo diretto tra la SF90 e la Testarossa originale, giocando con linee tese e proporzioni aggressive, ma al tempo stesso evolvendo il linguaggio di design in chiave futuristica. Le ampie prese d’aria, i dettagli aerodinamici e lo spoiler posteriore attivo raccontano l’anima corsaiola di questa berlinetta. Eppure, nelle forme affilate e nel profilo basso e muscoloso, si intravede quella continuità con la tradizione che solo il Centro Stile capitanato da Flavio Manzoni riesce a rendere così naturale. È un ponte ideale tra gli anni ’80 e il 2025, tra poster appesi nelle camerette degli appassionati e nuove tecnologie da pista.

Un cuore V8 ibrido

Sotto il cofano pulsa un V8 biturbo ibrido da 849 cavalli termici che, grazie al supporto del sistema elettrico, arriva a 1.050 CV complessivi. Una potenza che colloca la nuova Testarossa tra le Ferrari più estreme mai prodotte. Ben 50 CV in più rispetto alla SF90 che sostituisce, prodotti anche grazie ai nuovi turbocompressori che diventano i più grandi di sempre su una vettura di serie del Cavallino. Il motore non è solo un concentrato di numeri, ma una dichiarazione di intenti: Ferrari non ha alcuna intenzione di rinunciare al rombo e al carattere dei suoi propulsori storici, pur abbracciando la transizione verso l’elettrificazione.

Innovazioni tecnologiche e aerodinamica

La Ferrari 849 Testarossa introduce anche una serie di soluzioni derivate direttamente dal mondo delle corse. Il nuovo ABS Evo migliora la stabilità in frenata, mentre il sistema FIVE (Ferrari Intelligent Vehicle Enhancement) permette di ottimizzare in tempo reale l’assetto e la risposta della vettura in base allo stile di guida e alle condizioni del fondo stradale.

Lo spoiler attivo, completamente rivisto, non è solo un vezzo estetico che richiama gli stilemi del passato, ma uno strumento che lavora in simbiosi con l’aerodinamica per garantire la massima efficienza. I flussi d’aria, infatti, sono stati canalizzati in modo maniacale e hanno richiesto svariate ore di lavoro per la progettazione della dissipazione del calore del propulsore e per la produzione delle linee che indirizzano l’aerodinamica sui fianchi. Tutto questo, senza dimenticare l’attenzione ai materiali, con largo uso di fibra di carbonio e soluzioni leggere per ottenere il miglior rapporto peso/potenza per una vettura da strada.

La nuova Testarossa è un segnale che Ferrari continua a guardare avanti, senza paura di scomodare la sua storia più gloriosa. L’849 Testarossa raccoglie l’eredità di un’icona e la reinventa, dimostrando che i miti non muoiono mai: si evolvono. Per i collezionisti sarà un gioiello, per gli appassionati un sogno da ammirare, per Maranello l’ennesima conferma di un DNA che non conosce tempo.