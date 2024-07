Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti Bugatti Bolide, la più estrema di sempre: il video ufficiale dei test su pista

Bugatti Bolide è pronta a fare il suo debutto dopo gli ottimi test su pista. A sottolinearlo è la stessa Casa automobilistica francese che sui social ha pubblicato alcune immagini dell’hypercar che è ormai prossima a essere distribuita in tutto il mondo. Gli ordini, già partiti negli scorsi mesi, saranno infatti presto evasi e chi ha prenotato una delle 40 Bolide potrebbe presto trovarsi tra le mani il volante della velocissima supercar.

La Bugatti Bolide su strada

“Bugatti si prepara alle prime consegne della sua hyper sportiva”. Il grande annuncio è stato dato via social dal brand francese e in tanti già sognano. I 40 fortunati ad averla ordinata, infatti, si godono le immagini dei test su pista della Bolide, consapevoli che ben presto anche loro potranno sedersi dietro al volante e guidarla all’insegna del divertimento.

Bugatti Bolide, infatti, è stata provata e spinta al limite in pista, per vedere se tutto va come deve andare. E per una supercar che può toccare i 380 km/h e sprigionare una forza 2,5 G in curva, ogni test è necessario per arginare qualsiasi possibile rischio per i suoi possessori. Le immagini che arrivano dalla Casa, però, lasciano ben sperare.

La Bolide, infatti, presto sarà spedita a ogni acquirente con la consapevolezza che tutto è dove deve stare, che tutto va come deve andare. Realizzata su una monoscocca in fibra di carbonio sviluppata in collaborazione con Dallara e progettata secondo le specifiche delle classi LMH e LMDh della FIA, la hypercar francese potrà fare affidamento su un 8.0 W16 da 1.850 CV.

Un motore che, nel test in pista, ha saputo rispondere più che bene agli stimoli, soprattutto quando spinta oltre ogni limite per testarne l’affidabilità. Una potenza tale che in fase di progettazione è stato un problema per Bugatti, in quanto non esistono rettilinei più lunghi di 2 km sui tracciati attualmente omologati dalla Fia e quindi i fortunati proprietari dovranno limitarsi a godere dell’enorme aderenza in curva data dai pneumatici slick Michelin Pilot Sport

Quando arriva ai 40 fortunati

Come detto, però, Bugatti Bolide è una vettura speciale che soltanto in pochissimi eletti potranno avere. O per meglio dire, che pochissimi sono riusciti a prenotare. Il costo già di per sé la rende inaccessibile a un “comune mortale”, perché il prezzo di oltre 4 milioni di euro la rende una hypercar dedicata all’elite.

Una vettura che, come accennato, è prodotta in soli 40 esemplari che nel giro di poco sono andati a ruba. Ecco allora che i recenti test su pista lasciano ben sperare la “cricca” dei ricchissimi che ne hanno acquistata una, con le mani pronte a sfregarsi per riscaldarle prima di stringere con forza e vigore il volante della supercar.

Non c’è ancora una data precisa per l’arrivo, ma il percorso sembra ben avviato e la strada sotto le ruote della Bolide sembra correre veloce verso il traguardo. Prossimamente la Casa francese dovrebbe far sapere qualcosa ai 40 che non vedono l’ora di avere la Bugatti Bolide tutta per loro. Intanto si possono consolare guardandola girare in pista, entusiasti e orgogliosi dell’acquisto fatto.