L’automobile rientra in quella schiera di beni che dovrebbe essere accessibile un po’ a tutte le fasce della popolazione, in modo indiscriminato. Le cose, tuttavia, non paiono esattamente così, vuoi per il caro vita, l’inflazione e il potere d’acquisto che è stato eroso nel corso di questi anni. Dunque, acquistare una macchina nuova di pacca è un’operazione che presuppone di possedere un gruzzoletto a disposizione non indifferente. Alcuni, però, stanno pensando di attuare delle soluzioni alternative e che diano la chance di mettere le mani su un veicolo nuovo a gran parte delle persone. A tal proposito, Dacia ha studiato una formula di leasing per quegli automobilisti che hanno un reddito pari o inferiore ai 15.000 euro all’anno.

Mobilità Inclusiva Dacia

Questo programma varato dal Brand facente parte del Gruppo Renault si chiama “Mobilità Inclusiva Dacia“. Questa soluzione prevede per i clienti delle offerte destinate ai modelli della gamma Dacia particolarmente adatti agli spostamenti in ambito cittadino. L’offerta si poggia come fondamento su una formula di leasing, congegnata per chi ha necessità di mobilità, ma che sta vivendo una situazione finanziaria non idonea all’accesso alle formule di credito standard e più diffuse.

Il programma di Dacia mette in mostra modelli quali: Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 90 CV benzina, Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 100 Cv Eco-G Gpl e Spring Essential 45 100% Electric. La formula di leasing dedicato a questo progetto, proposto tramite Mobilize Financial Services, prevede anticipo zero, una durata che può variare da 36 a 48 mesi ed un canone mensile Iva inclusa da 148 euro per Sandero e 220 euro per Spring, con Tan 0,99%.

Il programma di Mobilità Inclusiva ha messo in conto, come principali condizioni di eleggibilità per i potenziali clienti, un reddito fino a 15.000 euro annui dimostrabili da documentazione ufficiale, una condizione di impiego anche temporanea (verranno valutate anche le richieste per contratti di impiego prima assunzione, per almeno 12 mesi, contratti di apprendistato , contratto COLF, lavoratori dipendenti agricoli senza continuità, lavoratori stagionali), oltre alla residenza o domicilio in una delle 4 città pilota identificate per lanciare il programma (Milano, Bologna, Roma, Napoli) Nel corso del 2024 il programma verrà esteso a tutto il territorio italiano.

I vantaggi secondo Dacia

Dacia ha voluto sintetizzare i vantaggi proposti dalla propria formula di leasing in questo modo:

Veicolo nuovo con 3 anni di garanzia o 100.000km

Offerta leasing con canone mensile accessibile e possibilità di riscatto a scadenza

Condizioni di accesso semplici e facilitate rispetto al credito standard ( in riferimento alle condizioni di eliggibilità e sulla base dell’analisi dei documenti presentati)

Veicolo disponibile in tempi più rapidi rispetto all’offerta standard

Possibilità di usufruire degli incentivi statali , in caso di rottamazione, in presenza di capienza del Fondo

Mobilize Financial Service sulla base dei documenti presentati, si riserva di valutare l’effettiva capacità di rimborso del finanziamento da parte del Cliente nel rispetto dei Principi Etici del Gruppo Renault, in particolare con riferimento alla normativa vigente in materia di tutela dei Consumatori. Insomma, una nuova opportunità per tanti automobilisti di sedersi al volante di un’auto nuova, con qualche piccolo vantaggio, soprattutto per le proprie tasche.