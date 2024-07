Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fiat 500e Giorgio Armani, novità in edizione limitata

Nel 1957 Fiat dava vita alla Nuova 500, una vettura che nell’immaginario dell’epoca doveva sostituire quella che era passata alla storia come la Topolino. L’auto in questione divenne subito un’icona di stile al punto da vendere oltre 5 milioni di esemplari tra il ’57 e il ’77. Ancora oggi questo modello è ammirato dai collezionisti e presente in maniera massiccia nella cultura di massa attraverso fumetti, musica e cinema.

Nel 1959 ottenne anche il prestigioso Premio Compasso d’oro. Nel 1991 il Marchio torinese tornò sul mercato con la Cinquecento, una vettura più squadrata che ebbe un buon successo commerciale. La vera svolta però arrivò nel 2007, quando Fiat decise di rispolverare il fortunato progetto del ’57 ideando una superutilitaria dalle forme tondeggianti, capace di stregare non solo la clientela europea, ma anche quella americana.

Nuova versione griffata Giorgio Armani

Giorgio Armani e Fiat hanno da tempo diverse cose in comune. Entrambi sono sicuramente icone di stile e del Made in Italy in tutto il mondo, ma c’è un altro dettaglio che li accomuna: la data di nascita. L’azienda torinese, infatti, è nata l’11 luglio del 1899, mentre il noto stilista 35 anni dopo, lo stesso giorno a Piacenza. Quest’anno hanno tagliato il traguardo rispettivamente di 125 e 90 anni compiuti.

Proprio per questo a Torino, durante un prestigioso evento dedicato ai 125 anni di Fiat, è stata svelata la nuova Fiat 500e Giorgio Armani. L’auto ha visto la luce dall’iconico tetto del Lingotto e si tratta, manco a dirlo, di un’edizione limitata. Non è la prima volta che i due danno vita ad una partnership, l’ultima volta era accaduto ad esempio nel 2020. In quel frangente Fiat, per celebrare la sua 500 elettrica, aveva prodotto tre one-off: Bulgari, Giorgio Armani e Kartell.

Cosa c’è di particolare

Per prima cosa la nuova Fiat 500e Giorgio Armani avrà dei cerchi con logo GA, due colorazioni esterne collegate ad altrettante varianti anche per gli interni. La versione svelata è stata quella cabrio, di colore grigio scuro con una placca nella fiancata in bronzo. La griffe di Giorgio Armani è presente accanto al logo 500 nella calandra anteriore, sulla modanatura laterale del finestrino posteriore e sul sistema di infotainment durante l’accensione.



Il logo GA lo ritroviamo anche all’interno, sui poggiatesta dei sedili che sono rivestiti di materiali eco-sostenibili. Il cruscotto è arricchito da una placca colorata in legno a pori aperti accompagnata da rivestimenti in tessuto. Svelata poi anche la versione coupé, con una colorazione di un grigio più chiaro. In questo caso cambia il dettaglio della placca a porti aperti del cruscotto, che è di un legno diverso.

Le vetture in questione saranno ordinabili a partire da gennaio 2025. Per il momento non è stata ancora comunicata la “tiratura” di questa versione speciale e il prezzo. Le auto in questione potrebbero arrivare sulle nostre strade nel primo trimestre del 2025. Non si hanno particolari dettagli anche per quanto concerne la motorizzazione di questa variante, che siamo certi farà innamorare diversi clienti. Chissà che questa partnership non possa estendersi anche ad altri modelli della gamma Fiat, staremo a vedere.