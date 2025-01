Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat guida il mercato anche tra i veicoli commerciali

Fiat continua a rappresentare un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Italia. Come confermano i dati ufficiali sulle immatricolazioni, diffusi in questi giorni, Fiat è ancora il primo marchio in Italia, con ampio margine sui brand rivali. A guidare le vendite del marchio è la Panda che è ancora la “best seller” del mercato italiano e che continuerà a essere prodotta a Pomigliano d’Arco ancora per molto tempo, con l’obiettivo di continuare a macinare importanti volumi di vendita, di anno in anno.

Nel frattempo, Fiat Professional ha chiuso un anno con buoni numeri, andando a confermarsi come il brand leader del segmento dei veicoli commerciali, grazie soprattutto al successo del Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa. Il futuro di Fiat, oltre che su Panda e Ducato, ruoterà anche sull’arrivo di nuovi modelli come la Grande Panda e l’attesa versione ibrida della 500 che arriverà nel corso dei prossimi mesi, come ribadito dalla stessa Casa.

Fiat guida il mercato

Nel corso del 2024, il marchio Fiat ha registrato un totale di 142.150 unità immatricolate sul mercato italiano. Per Fiat, la quota di mercato è del 9,1%. Secondo i dati forniti da UNRAE (che differiscono di poche unità da quelli forniti dalla Casa italiana nel suo comunicato), il marchio ha registrato un calo del 17,6% rispetto allo scorso anno. Il brand è, nettamente, il primo marchio per volumi di vendita, precedendo Toyota, secondo con 122 mila unità immatricolate.

Nel segmento dei veicoli commerciali, invece, Fiat Professional ha raccolto una quota di mercato del 23,6% con oltre 46.000 immatricolazioni di cui quasi 20.000 unità sono legate al Ducato. Il brand è primo anch nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici con una quota di mercato pari al 16,6%.

Considerando anche i veicoli commerciali, come confermano i dati forniti da Dataforce, le immatricolazioni sono state pari a 188 mila unità, con una quota di mercato del 10,7%. Nel suo comunicato ufficiale, Fiat ha commentato il calo del segmento delle autovetture legandolo all’interruzione della produzione “di modelli di successo come la 500 ibrida di terza generazione, la 500X e la Tipo“.

La Panda è sempre la best seller

La Fiat Panda si è confermata la best seller del mercato italiano, anche nel corso del 2024. Complessivamente, la segmento A, secondo i dati forniti dal brand nel suo comunicato, ha raggiunto “oltre 102.000 immatricolazioni” nel corso dell’anno appena concluso. Fiat, inoltre, ha registrato 6.858 immatricolazioni per la 600 e oltre 2.300 immatricolazioni per la 500e.

Le novità per il futuro

Per i prossimi anni, Fiat punta a un cambio di passo: il brand, infatti, ha intenzione di rafforzare la sua posizione sul mercato italiano, rinnovando la gamma con diverse novità, a partire dalla Grande Panda, modello chiave per il futuro, che sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. La Casa ha, inoltre, confermato il lancio della 500 in versione ibrida che sarà pronta entro la fine del 2025 e sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori. Questi due modelli avranno il compito, insieme alla Panda, la cui produzione è stata confermata per diversi anni, di sostenere le vendite di Fiat, compensando il calo delle immatricolazioni registrato nel corso degli ultimi 12 mesi.